Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога

Киев

 4752 просмотра

Врач-диетолог Людмила Федорченко объяснила, как безопасно придерживаться веганской диеты и предотвратить дефицит витаминов и микроэлементов. Она подчеркнула важность регулярных анализов и приема добавок для поддержания здоровья веганов.

Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога

1 ноября отмечается Международный день вегана. Веганство набирает популярность среди украинцев, но в то же время вызывает немало вопросов относительно пользы и возможных рисков для здоровья. Как безопасно придерживаться веганской диеты и кого такой образ жизни может не устроить, рассказала журналистке УНН врач гастроэнтеролог-диетолог медицинской сети "Добробут" Людмила Федорченко.

Разновидности веганства

По словам специалиста, существует несколько видов веганства. Строгое веганство предполагает полный отказ от любых продуктов животного происхождения. Но есть и более мягкие варианты - например, лакто-ово-вегетарианцы употребляют молочные продукты и яйца. Некоторые позволяют себе изредка рыбу. Она подчеркивает, что веганство - это не просто тип питания, а философия жизни. "Врач на приеме не пытается убедить человека вернуться к обычному меню. Наша задача предупредить о рисках, вовремя выявить дефициты и провести коррекцию", - отмечает специалист.

Какие риски существуют

Допустим, всего хватает, ест человек нормально, но устает. Почему же он устает? Потому что может возникнуть дефицит определенных витаминов. Все же в животных продуктах есть то, чего в растительных нет, или очень трудно усваивается

- говорит эксперт.

Даже при сбалансированном меню могут возникать дефициты определенных витаминов и микроэлементов. Усталость, слабость, ломкость ногтей, выпадение волос - это могут быть признаки нехватки железа, витамина B12, омега-3 жирных кислот, витамина D, кальция, цинка и селена.

Как предотвратить дефициты

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалист советует регулярно сдавать анализы раз в 3–6 месяцев. "Если обнаруживается дефицит, врач подбирает необходимые добавки. Все нужные препараты сейчас существуют и хорошо усваиваются. Так можно поддерживать оптимальный уровень питательных веществ и не допустить развития болезней", - говорит она.

В то же время эксперт признает, что невозможно полностью покрыть все потребности организма только растительной пищей, не используя дополнительно добавки. "Да, в растительных продуктах есть железо или белок, но их биодоступность значительно ниже. Например, железо из тыквы усваивается гораздо хуже, чем из мяса", – подчеркивает Людмила Федорченко

Типичные ошибки веганов и кому не подходит такая диета

Самая распространенная ошибка - это слишком строгие ограничения. "Когда рацион состоит только из большого количества растительной клетчатки, могут появляться вздутие и дискомфорт в животе", - объясняет эксперт.

Веганская диета категорически не рекомендована беременным женщинам, детям и людям с хроническими заболеваниями. Питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам

- добавила Людмила Федорченко.

Признаки, что организм не выдерживает диету

Среди сигналов, что организм истощается:

  • постоянная слабость и истощение;
    • ломкость ногтей;
      • выпадение волос;
        • ухудшение состояния кожи

          Главный совет от диетолога

          Если вы решили перейти на веганство, подготовьтесь заранее: сдайте анализы, а затем постепенно адаптируйте рацион. Через несколько месяцев повторите обследование и при необходимости принимайте рекомендованные добавки. Так переход будет безопасным и осознанным

          - подытоживает специалист.

          Лилия Подоляк

