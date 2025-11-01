$42.080.01
Ексклюзив
07:00
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
06:00 • 13731 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 22917 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 39002 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 37169 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 34428 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 35716 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 30368 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 53066 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 21367 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологині

Київ • УНН

 • 7314 перегляди

Лікар-дієтолог Людмила Федорченко пояснила, як безпечно дотримуватися веганської дієти та запобігти дефіциту вітамінів і мікроелементів. Вона наголосила на важливості регулярних аналізів та прийому добавок для підтримки здоров'я веганів.

Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологині

1 листопада відзначають Міжнародний день вегана. Веганство набуває популярності серед українців, але водночас викликає чимало запитань щодо користі та можливих ризиків для здоров’я. Як безпечно дотримуватися веганської дієти та кого такий спосіб життя може не влаштувати, розповіла журналістці УНН лікар гастроентеролог-дієтолог медичної мережі "Добробут"  Людмила Федорченко. 

Різновиди веганства

За словами фахівчині, існує кілька видів веганства. Суворе веганство передбачає повну відмову від будь-яких продуктів тваринного походження. Але є й більш м’які варіанти - наприклад, лакто-ово-вегетаріанці вживають молочні продукти та яйця. Деякі дозволяють собі зрідка рибу. Вона наголошує, що веганство - це не просто тип харчування, а філософія життя. "Лікар на прийомі не намагається переконати людину повернутися до звичайного меню. Наше завдання  попередити про ризики, вчасно виявити дефіцити та провести корекцію", - зазначає спеціалістка.

Які ризики існують

Припустимо всього вистачає, їсть людина нормально, але втомлюється. Чому ж вона втомлюється? Тому що може виникнути дефіцит певних вітамінів. Все ж таки в тваринних продуктах є те, чого в рослинних немає, або дуже важко засвоюється

- каже експертка.

Навіть при збалансованому меню можуть виникати дефіцити певних вітамінів і мікроелементів. Втома, слабкість, ламкість нігтів, випадіння волосся - це можуть бути ознаки браку заліза, вітаміну B12, омега-3 жирних кислот, вітаміну D, кальцію, цинку та селену.

Як запобігти дефіцитам

Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, фахівчиня радить регулярно здавати аналізи раз на 3–6 місяців. "Якщо виявляється дефіцит, лікар підбирає необхідні добавки. Усі потрібні препарати зараз існують і добре засвоюються. Так можна підтримувати оптимальний рівень поживних речовин і не допустити розвитку хвороб", - каже вона.

Водночас експертка визнає, що неможливо повністю покрити всі потреби організму лише рослинною їжею, не використовуючи додатково добавки. "Так, у рослинних продуктах є залізо чи білок, але їх біодоступність значно нижча. Наприклад, залізо з гарбуза засвоюється набагато гірше, ніж із м’яса", – наголошує Людмила Федорченко

Типові помилки веганів та кому не підходить така дієта

Найпоширеніша помилка - це надто суворі обмеження. "Коли раціон складається лише з великої кількості рослинної клітковини, можуть з’являтися здуття та дискомфорт у животі", - пояснює експертка.

Веганська дієта категорично не рекомендована вагітним жінкам, дітям та людям із хронічними захворюваннями. Харчування має бути збалансованим за білками, жирами та вуглеводами

- додала Людмила Федорченко.

Ознаки, що організм не витримує дієту

Серед сигналів, що організм виснажується:

  • постійна слабкість і знесилення;
    • ламкість нігтів;
      • випадіння волосся;
        • погіршення стану шкіри

          Головна порада від дієтологині

          Якщо ви вирішили перейти на веганство, підготуйтеся заздалегідь: здайте аналізи, а потім поступово адаптуйте раціон. Через кілька місяців повторіть обстеження й за потреби приймайте рекомендовані добавки. Так перехід буде безпечним і усвідомленим

          - підсумовує фахівчиня.

          Лілія Подоляк

