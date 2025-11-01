Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологині

1 листопада відзначають Міжнародний день вегана. Веганство набуває популярності серед українців, але водночас викликає чимало запитань щодо користі та можливих ризиків для здоров’я. Як безпечно дотримуватися веганської дієти та кого такий спосіб життя може не влаштувати, розповіла журналістці УНН лікар гастроентеролог-дієтолог медичної мережі "Добробут" Людмила Федорченко.

Різновиди веганства

За словами фахівчині, існує кілька видів веганства. Суворе веганство передбачає повну відмову від будь-яких продуктів тваринного походження. Але є й більш м’які варіанти - наприклад, лакто-ово-вегетаріанці вживають молочні продукти та яйця. Деякі дозволяють собі зрідка рибу. Вона наголошує, що веганство - це не просто тип харчування, а філософія життя. "Лікар на прийомі не намагається переконати людину повернутися до звичайного меню. Наше завдання попередити про ризики, вчасно виявити дефіцити та провести корекцію", - зазначає спеціалістка.

Які ризики існують

Припустимо всього вистачає, їсть людина нормально, але втомлюється. Чому ж вона втомлюється? Тому що може виникнути дефіцит певних вітамінів. Все ж таки в тваринних продуктах є те, чого в рослинних немає, або дуже важко засвоюється - каже експертка.

Навіть при збалансованому меню можуть виникати дефіцити певних вітамінів і мікроелементів. Втома, слабкість, ламкість нігтів, випадіння волосся - це можуть бути ознаки браку заліза, вітаміну B12, омега-3 жирних кислот, вітаміну D, кальцію, цинку та селену.

Як запобігти дефіцитам

Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, фахівчиня радить регулярно здавати аналізи раз на 3–6 місяців. "Якщо виявляється дефіцит, лікар підбирає необхідні добавки. Усі потрібні препарати зараз існують і добре засвоюються. Так можна підтримувати оптимальний рівень поживних речовин і не допустити розвитку хвороб", - каже вона.

Водночас експертка визнає, що неможливо повністю покрити всі потреби організму лише рослинною їжею, не використовуючи додатково добавки. "Так, у рослинних продуктах є залізо чи білок, але їх біодоступність значно нижча. Наприклад, залізо з гарбуза засвоюється набагато гірше, ніж із м’яса", – наголошує Людмила Федорченко

Типові помилки веганів та кому не підходить така дієта

Найпоширеніша помилка - це надто суворі обмеження. "Коли раціон складається лише з великої кількості рослинної клітковини, можуть з’являтися здуття та дискомфорт у животі", - пояснює експертка.

Веганська дієта категорично не рекомендована вагітним жінкам, дітям та людям із хронічними захворюваннями. Харчування має бути збалансованим за білками, жирами та вуглеводами - додала Людмила Федорченко.

Ознаки, що організм не витримує дієту

Серед сигналів, що організм виснажується:

постійна слабкість і знесилення;

ламкість нігтів;

випадіння волосся;

погіршення стану шкіри

Головна порада від дієтологині