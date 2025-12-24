Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил

$42.100.05
49.640.15
ukenru
14:18 • 1988 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 5352 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 15324 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 13281 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16138 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33110 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48749 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 66476 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 73112 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42411 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
67%
765мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 6992 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 16551 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 17186 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 4328 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях09:23 • 5862 перегляди
Публікації
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 5346 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 15323 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 66475 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 41095 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 73112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 968 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 16663 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 6986 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 33130 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30130 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Гриби

Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил

Київ • УНН

 • 5388 перегляди

З 2019 року в Україні посилили відповідальність за порушення правил перевезення дітей. За рік зафіксовано понад 10 тисяч порушень, незважаючи на штрафи у 510-850 гривень.

Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил

З 2019 року в Україні посилили відповідальність за порушення правил перевезення дітей. Штраф за таке порушення становить 510 гривень, а за повторне порушення - 850 гривень. Як розповів у коментарі УНН перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, статистика показує, що водії не стали нехтувати правилами частіше, але вони й не стали відповідальнішими.

Штраф за відсутність автокрісла: скільки випадків зафіксували цього року

Як нагадав Білошицький, згідно з пунктом ПДР 21.11 водієві забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім:

  • транспортних засобів, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання встановлених правилами обмежень швидкості руху;
    • спеціалізованих санітарних автомобілів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання.

      Тобто, щоб забезпечити безпеку дитини в автомобілі, необхідно завжди використовувати дитячі утримуючі системи. У це поняття входять: автокрісла, бустери та автолюльки для немовлят

      - зазначає Білошицький.

      Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав поради14.11.25, 11:52 • 75890 переглядiв

      Він зазначив, що за порушення правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

      • вперше протягом року - в розмірі 510 гривень;
        • повторно протягом року - в розмірі 850 гривень.

          Як повідомили у Департаменті патрульної поліції у відповідь на запит УНН, поліцейськими територіальних підрозділів Національної поліції України за частиною десятою статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил перевезення дітей - ред.) складено 10 574 постанови, а з 1 грудня 2025 року по 30 листопада 2025 року - 9 804 матеріалів про адміністративне правопорушення.

          Водночас Білошицький повідомив, що станом на 22 грудня поліцейські у період з 1 грудня по 21 грудня винесли 10 324 постанови за порушення підпункту "б" пункту 21.11 ПДР.

          ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: вручено підозру судді20.12.25, 14:29 • 4207 переглядiв

          Реальна безпека: чому перевезення дітей без автокрісла - критичне порушення

          Найпоширенішим порушенням залишається перевезення дітей без дитячих утримуючих систем, якщо зріст дитини менше ніж 150 см. Ще нерідко буває, коли батьки тримають дітей на руках. Або ж те саме неправильне використання дитячих утримуючих систем, наприклад: дитина в кріслі, але не пристебнута, ремені безпеки не зафіксовані або надто ослаблені, або автокрісло, бустер чи люлька не закріплені в автомобілі належним чином

          - каже Білошицький.

          За його словами, також зустрічається невідповідність дитячої утримуючої системи зросту дитини або використання бустера або звичайного ременя без автокрісла.

          Також і ви мабуть не раз помічали, коли батьки перевозять дітей на передньому сидінні. І тут варто нагадати, що на передньому сидінні дозволяється перевозити дітей віком до 3 років. І лише за умови, що дитяча система встановлена проти напрямку руху, а фронтальна подушка безпеки вимкнена. Тож характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться. І діти повинні перебувати у пристебнутому положенні, а не просто сидіти в них

          - додає Білошицький.

          Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15.12.25, 15:34 • 82282 перегляди

          Окрім того, він наголошує, що патрульні обов’язково враховують не лише наявність утримуючої системи, а й правильність використання. Якщо крісло є, але дитина в ньому непристебнута, ремені ослаблені або крісло встановлене з порушенням інструкції - це вважається порушенням правил перевезення дітей.

          Знаєте, цифри кажуть, що ситуація не змінилася: понад 10 тисяч порушень як минулого року, так і цього. Але за кожною цією цифрою я бачу не просто штраф, а потенційну небезпеку для дитини. Статистика показує, що водії не стали нехтувати правилами частіше, але вони й не стали відповідальнішими. На жаль, багато хто досі сприймає дитячу утримуючу систему як засіб уникнути штрафу, хоча насправді - це важливий крок у захисті дитини при різкому гальмуванні чи ДТП

          - зазначає перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

          В Україні можуть повернути штрафні бали за порушення ПДР: зареєстровано законопроєкт21.10.25, 19:22 • 3587 переглядiв

          Таксі та перевезення дітей без автокрісла

          Як зазначив Білошицький, патрульні нечасто фіксують випадки відсутності автокрісел у перевізників. "І перевізник, і водій таксі мають право відмовити в поїздці таким пасажирам. Вони розуміють ризики: якщо станеться ДТП, відповідатиме саме водій, який погодився на перевезення без крісла. Але головне тут навіть не штрафи, а здоров’я. Якщо немає автокрісла, ризик травмувати дитину під час аварії зростає в рази. Тому дуже важливо, щоб замовники під час виклику таксі одразу попереджали оператора, що їдуть з дитиною. Це насамперед питання безпеки, а вже потім - відповідальності", - резюмував Білошицький. 

          Рада встановила нові правила паркування для водіїв з дітьми до трьох років23.10.25, 11:55 • 3246 переглядiв

          Павло Башинський

          СуспільствоПублікаціїАвто
          Олексій Білошицький
          Дорожньо-транспортна пригода
          Національна поліція України
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Міністерство оборони України
          Державна прикордонна служба України
          Служба безпеки України
          Україна