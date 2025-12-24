Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил

З 2019 року в Україні посилили відповідальність за порушення правил перевезення дітей. Штраф за таке порушення становить 510 гривень, а за повторне порушення - 850 гривень. Як розповів у коментарі УНН перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, статистика показує, що водії не стали нехтувати правилами частіше, але вони й не стали відповідальнішими.

Штраф за відсутність автокрісла: скільки випадків зафіксували цього року

Як нагадав Білошицький, згідно з пунктом ПДР 21.11 водієві забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім:

транспортних засобів, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання встановлених правилами обмежень швидкості руху;

спеціалізованих санітарних автомобілів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання.

Тобто, щоб забезпечити безпеку дитини в автомобілі, необхідно завжди використовувати дитячі утримуючі системи. У це поняття входять: автокрісла, бустери та автолюльки для немовлят - зазначає Білошицький.

Він зазначив, що за порушення правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

вперше протягом року - в розмірі 510 гривень;

повторно протягом року - в розмірі 850 гривень.

Як повідомили у Департаменті патрульної поліції у відповідь на запит УНН, поліцейськими територіальних підрозділів Національної поліції України за частиною десятою статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил перевезення дітей - ред.) складено 10 574 постанови, а з 1 грудня 2025 року по 30 листопада 2025 року - 9 804 матеріалів про адміністративне правопорушення.

Водночас Білошицький повідомив, що станом на 22 грудня поліцейські у період з 1 грудня по 21 грудня винесли 10 324 постанови за порушення підпункту "б" пункту 21.11 ПДР.

Реальна безпека: чому перевезення дітей без автокрісла - критичне порушення

Найпоширенішим порушенням залишається перевезення дітей без дитячих утримуючих систем, якщо зріст дитини менше ніж 150 см. Ще нерідко буває, коли батьки тримають дітей на руках. Або ж те саме неправильне використання дитячих утримуючих систем, наприклад: дитина в кріслі, але не пристебнута, ремені безпеки не зафіксовані або надто ослаблені, або автокрісло, бустер чи люлька не закріплені в автомобілі належним чином - каже Білошицький.

За його словами, також зустрічається невідповідність дитячої утримуючої системи зросту дитини або використання бустера або звичайного ременя без автокрісла.

Також і ви мабуть не раз помічали, коли батьки перевозять дітей на передньому сидінні. І тут варто нагадати, що на передньому сидінні дозволяється перевозити дітей віком до 3 років. І лише за умови, що дитяча система встановлена проти напрямку руху, а фронтальна подушка безпеки вимкнена. Тож характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться. І діти повинні перебувати у пристебнутому положенні, а не просто сидіти в них - додає Білошицький.

Окрім того, він наголошує, що патрульні обов’язково враховують не лише наявність утримуючої системи, а й правильність використання. Якщо крісло є, але дитина в ньому непристебнута, ремені ослаблені або крісло встановлене з порушенням інструкції - це вважається порушенням правил перевезення дітей.

Знаєте, цифри кажуть, що ситуація не змінилася: понад 10 тисяч порушень як минулого року, так і цього. Але за кожною цією цифрою я бачу не просто штраф, а потенційну небезпеку для дитини. Статистика показує, що водії не стали нехтувати правилами частіше, але вони й не стали відповідальнішими. На жаль, багато хто досі сприймає дитячу утримуючу систему як засіб уникнути штрафу, хоча насправді - це важливий крок у захисті дитини при різкому гальмуванні чи ДТП - зазначає перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Таксі та перевезення дітей без автокрісла

Як зазначив Білошицький, патрульні нечасто фіксують випадки відсутності автокрісел у перевізників. "І перевізник, і водій таксі мають право відмовити в поїздці таким пасажирам. Вони розуміють ризики: якщо станеться ДТП, відповідатиме саме водій, який погодився на перевезення без крісла. Але головне тут навіть не штрафи, а здоров’я. Якщо немає автокрісла, ризик травмувати дитину під час аварії зростає в рази. Тому дуже важливо, щоб замовники під час виклику таксі одразу попереджали оператора, що їдуть з дитиною. Це насамперед питання безпеки, а вже потім - відповідальності", - резюмував Білошицький.

