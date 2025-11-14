$42.060.03
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав поради

Київ • УНН

 • 30394 перегляди

В Україні визначено 545 "критичних перехресть", де світлофори працюють безперебійно навіть під час відключень електроенергії. За період з 1 жовтня до 7 листопада кількість ДТП із потерпілими зменшилася на 7,2%.

Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав поради

В Україні визначили 545 "критичних перехресть", де світлофори мають працювати навіть під час відключень. У разі збою або тривалої відсутності електроенергії на них направляють патрульних для регулювання руху. Однак, під час відключень, багато світлофорів не працюють, тому пішоходи та водії щодня стикаються з підвищеною небезпекою.

Про те, як поводитись на дорозі та яка ситуація з аварійністю за час відключень, розповів журналістці УНН, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький. 

Як діяти пішоходам 

Навіть у денний час, вимкнені світлофори можуть створювати плутанину на переходах. Олексій Білошицький радить пішоходам та водіям бути особливо уважними та щоразу переконуватись, що вам дають дорогу.

Зупиніться перед переходом. Ніколи не виходьте на перехід раптово. Оцініть швидкість авто. Якщо автівка не сповільнюється, можливо краще зачекати. Не ризикуйте, навіть якщо за правилами дорожнього руху ви маєте перевагу. Ваше життя та здоров’я важливіше

– пояснює Олексій Білошицький.

Після цього пішоходам потрібно контролювати ситуацію в сусідніх смугах. Адже, якщо водій у першій смузі вас пропускає, то водій у другій чи третій смузі - може не пропустити, тому перш ніж вийти за автомобіль, що зупинився, потрібно обережно визирнути та переконатися, що небезпека відсутня.

Починайте рух, лише переконавшись, що авто зупинилося. Не виходьте "під колеса" машини, що гальмує, а дочекайтеся її повної зупинки

– наголошує посадовець.

Також, у  темну пору доби пішоходам важливо зробити себе максимально помітними. Обирати світлий верхній одяг, а також придбати світловідбивні елементи, які значно підвищують ймовірність, що водій вас побачить. Це можуть бути: браслет, стрічка на рюкзак, або навіть жилет.

А якщо ви маєте домашніх улюбленців, їх варто убезпечити нашийниками, що світяться, або одягом зі світловідбивними елементами.

Як носити відбивачі

  • Розміщувати з боку руху автомобіля стосовно вас, а краще – з обох боків;
    • Розміщувати на рівні зору водія;
      • Дітям їх краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук – через менший зріст діти менш помітні на дорогах;
        • Розміщувати на рухливих частинах тіла (передпліччя, гомілки, зап’ястки, щиколотки);
          • Найкраще помітні відбивачі жовтого кольору та розміром більш як 15 см кв.

            У правилах дорожнього руху прямо зазначено обов’язок мати такі елементи у темний час або при поганій видимості. За недотримання передбачено штраф.

            "Крапка у роках безкарності": Кравченко повідомив про підозри у 178 справах за фактами ДТП з тяжкими наслідками25.09.25, 15:59 • 3328 переглядiв

            Згідно з п.4.4 ПДР України у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. За порушення цього правила передбачена відповідальність у вигляді штрафу

            - уточнив Олексій Білошицький.

            На тему важливості використання відбивачів на дорогах висловлювався і фронтмен гурту "Жадан і Собаки" письменник Сергій Жадан, який закликав українців носити світловідбивні елементи.

            Всім привіт. Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати вам таку річ. Вже осінь, рано темніє, тому дуже важливо мати по собі світло і світловідбивні елементи, щоб вас було видно на вулиці. Це важливо і для вас, і для безпеки інших. Не нехтуйте цими правилами

            - закликає Жадан.

            Правоохоронці наголошують: флікери допомагають водіям побачити пішоходів у темряві заздалегідь.

            Чому це важливо? З флікерами вас видно більш ніж за 100 метрів

            - йдеться у дописі Львівської патрульної поліції.

            Як діяти водіям на нерегульованих переходах

            У темну пору доби водій повинен їхати з такою швидкістю, щоб мати змогу зупинити авто у межах видимості. Потрібно зменшити швидкість, якщо транспорт попереду зупинився перед переходом. А в разі потреби - зупинитися повністю. Рух можна продовжити лише впевнившись, що на переході немає пішоходів для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

            Кожен водій має дотримуватись ПДР, бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, бути особливо уважним до таких категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних, та пішоходи

             - нагадує Білошицький.

            Також водіям, залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, а також, стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу

            У темну пору доби та коли на всій території країни відбуваються відключення світла і не працюють світлофори необхідно керуватись п. 18.4 ПДР України, а саме якщо перед нерегульованим пішохідним переходом транспортний засіб зменшує швидкість чи зупинився, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися. Продовжити рух водії можуть лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека

            - пояснює Олексій Білошицький.

            Статистика аварій під час відключень

            За період з 1 жовтня до 7 листопада цього року кількість ДТП із потерпілими зменшилася. У департаменті патрульної поліції відзначають позитивну динаміку.

            В Україні змінюють Правила дорожнього руху: що треба знати20.10.23, 18:45 • 5929156 переглядiв

            З 01.10.2025 до 07.11.2025 поліцейські зареєстрували 2 761 ДТП із потерпілими, що на 7,2% менше ніж за аналогічний період минулого року (2 972 ДТП). У таких ДТП загинуло 376 осіб, що на 6,5% менше ніж за аналогічний період минулого року (402 особи) та травмовано 3 298 осіб, що на 9,8% менше ніж за аналогічний період минулого року (3 655 осіб)

            - наголошують у департаменті патрульної поліції.

            Працюючі світлофори на критичних перехрестях

            Для зменшення ризику аварій визначено 545 критичних перехресть. На них забезпечено безперебійне регулювання руху.

            Завдяки вжитим заходам реагування забезпечено різними службами безперебійну роботу світлофорних об’єктів, що регулюють рух на таких перехрестях. У разі нагальної необхідності (непрацююче резервне живлення або довготривале відключення електроенергії тощо) патрульні направляються на визначене перехрестя для здійснення регулювання дорожнього руху з метою недопущення дорожньо-транспортних пригод, а також заторових явищ

            - розповів УНН Олексій Білошицький.

            Пішоходам і водіям слід бути максимально уважними під час відключень. Дотримання правил, контроль швидкості та використання світловідбивних елементів значно знижують ризик аварій. Патрульна поліція закликає всіх учасників руху не нехтувати безпекою.

            Борги ростуть, а штрафи не платять: 75% порушників ПДР уникли відповідальності03.11.25, 10:47 • 4736 переглядiв

            Алла Кіосак

            СуспільствоПублікаціїАвто
            Олексій Білошицький