Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Борги ростуть, а штрафи не платять: 75% порушників ПДР уникли відповідальності

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Станом на кінець жовтня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 2 мільйони штрафів за порушення ПДР, що на 43% більше від початку війни. Три чверті цих проваджень закриті без сплати боргу через неможливість стягнення коштів.

Станом на кінець жовтня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 2 мільйони штрафів за порушення правил дорожнього руху. Від початку війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%, а три чверті проваджень закриті без сплати боргу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Опендатабот.

Деталі

У реєстрі нині нараховується 2 009 913 штрафів, що на 6% більше, ніж торік. Із них 1,5 мільйона або 75% проваджень завершені, хоча порушники так і не сплатили борги. Причиною є неможливість стягнення коштів із боржників. Незважаючи на це, інформація про борги залишається у реєстрі.

92% усіх несплачених штрафів припадають на чоловіків, а це 1,8 мільйона випадків. Жінки становлять лише 8% боржників.

Найактивніше порушують водії віком від 25 до 45 років - 64% усіх боргів, або понад 1,28 мільйона. Ще 13% мають водії до 25 років, і 23% - старші за 45 років.

Серед регіонів лідером є Дніпропетровська область - 211,5 тисяч штрафів (11%). Далі Київ - 193,7 тисячі (10%), Одещина - 146,9 тисячі (7%), Харківщина - 125,9 тисячі (6%) та Київщина - 106,3 тисячі (5%).

Найменше порушень фіксують на Луганщині - 13,2 тисячі (0,7%), а також у Тернопільській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Рекордсмени за кількістю боргів

Найбільше штрафів має 27-річний чоловік із Вінниччини - 1056 несплачених порушень. У цьому ж регіоні 43-річний водій накопичив 932 штрафи. У Дніпропетровській області мешкає 42-річний чоловік із 797 боргами, у Рівненській - 35-річний із 636, а в Сумській - 28-річний із 555 штрафами.

Нагадаємо

7-річний чоловік з Вінниччини став антирекордсменом, маючи 1056 відкритих проваджень за несплату штрафів ПДР. За перше півріччя 2025 року зафіксовано 375 810 таких справ, що на третину більше, ніж у 2023 році.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономікаАвто
Дорожньо-транспортна пригода
Воєнний стан
Війна в Україні
Чернівецька область
Рівненська область
Вінницька область
Тернопільська область
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Харківська область
Одеська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Херсонська область
Київ