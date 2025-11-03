Долги растут, а штрафы не платят: 75% нарушителей ПДД избежали ответственности
Киев • УНН
По состоянию на конец октября 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано более 2 миллионов штрафов за нарушение ПДД, что на 43% больше с начала войны. Три четверти этих производств закрыты без уплаты долга из-за невозможности взыскания средств.
По состоянию на конец октября 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано более 2 миллионов штрафов за нарушение правил дорожного движения. С начала войны количество неоплаченных штрафов выросло на 43%, а три четверти производств закрыты без уплаты долга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Опендатабот.
Детали
В реестре сейчас насчитывается 2 009 913 штрафов, что на 6% больше, чем в прошлом году. Из них 1,5 миллиона или 75% производств завершены, хотя нарушители так и не уплатили долги. Причиной является невозможность взыскания средств с должников. Несмотря на это, информация о долгах остается в реестре.
92% всех неуплаченных штрафов приходятся на мужчин, а это 1,8 миллиона случаев. Женщины составляют лишь 8% должников.
Наиболее активно нарушают водители в возрасте от 25 до 45 лет - 64% всех долгов, или более 1,28 миллиона. Еще 13% имеют водители до 25 лет, и 23% - старше 45 лет.
Среди регионов лидером является Днепропетровская область - 211,5 тысяч штрафов (11%). Далее Киев - 193,7 тысячи (10%), Одесская область - 146,9 тысячи (7%), Харьковская область - 125,9 тысячи (6%) и Киевская область - 106,3 тысячи (5%).
Меньше всего нарушений фиксируют в Луганской области - 13,2 тысячи (0,7%), а также в Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.
Рекордсмены по количеству долгов
Больше всего штрафов имеет 27-летний мужчина из Винницкой области - 1056 неоплаченных нарушений. В этом же регионе 43-летний водитель накопил 932 штрафа. В Днепропетровской области проживает 42-летний мужчина с 797 долгами, в Ровенской - 35-летний с 636, а в Сумской - 28-летний с 555 штрафами.
Напомним
27-летний мужчина из Винницкой области стал антирекордсменом, имея 1056 открытых производств за неуплату штрафов ПДД. За первое полугодие 2025 года зафиксировано 375 810 таких дел, что на треть больше, чем в 2023 году.