Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодки
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты класса «земля-воздух», которая уничтожила цели на расстоянии 200 км. Он также осмотрел строительство атомной подводной лодки, способной запускать ракеты, что является частью модернизации ВМС страны.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду руководил испытательным запуском дальнобойной ракеты класса "земля-воздух" на пусковой площадке вблизи восточного побережья страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР KCNA, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что испытание, направленное на оценку стратегических технологий страны для разработки нового типа высотной ракеты, уничтожило цели в воздухе на расстоянии 200 км.
Ким также наблюдал за строительными работами на отдельном объекте 8700-тонной атомной подводной лодки, способной запускать ракеты класса "земля-воздух". ... Проект подводной лодки является частью усилий правящей партии Северной Кореи по модернизации ВМС страны, одной из пяти ключевых политик, которые партия продвигает для развития своего оборонного потенциала
Ким заявил, что всестороннее развитие ядерного потенциала и модернизация ВМС являются важными и неизбежными, тогда как "современный мир отнюдь не мирный". Ким также заявил, что план Южной Кореи по разработке атомной подводной лодки, согласованный с Вашингтоном, еще больше обострит напряженность на Корейском полуострове и будет представлять угрозу национальной безопасности, что требует от него принять меры.
Напомним
По данным Reuters, Южная Корея получит доступ к атомным подводным лодкам после одобрения США, что может изменить ландшафт безопасности Азии. Это решение может привести к эскалации гонки подводных вооружений в регионе.
