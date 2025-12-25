$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 17510 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 23623 просмотра
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 30409 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 14:18 • 16688 просмотра
24 декабря, 08:22 • 20181 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 23864 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 30409 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 18876 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 20181 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35872 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51516 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71091 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодки

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты класса «земля-воздух», которая уничтожила цели на расстоянии 200 км. Он также осмотрел строительство атомной подводной лодки, способной запускать ракеты, что является частью модернизации ВМС страны.

Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодки

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду руководил испытательным запуском дальнобойной ракеты класса "земля-воздух" на пусковой площадке вблизи восточного побережья страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР KCNA, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что испытание, направленное на оценку стратегических технологий страны для разработки нового типа высотной ракеты, уничтожило цели в воздухе на расстоянии 200 км.

Ким также наблюдал за строительными работами на отдельном объекте 8700-тонной атомной подводной лодки, способной запускать ракеты класса "земля-воздух". ... Проект подводной лодки является частью усилий правящей партии Северной Кореи по модернизации ВМС страны, одной из пяти ключевых политик, которые партия продвигает для развития своего оборонного потенциала

- говорится в сообщении.

Ким заявил, что всестороннее развитие ядерного потенциала и модернизация ВМС являются важными и неизбежными, тогда как "современный мир отнюдь не мирный". Ким также заявил, что план Южной Кореи по разработке атомной подводной лодки, согласованный с Вашингтоном, еще больше обострит напряженность на Корейском полуострове и будет представлять угрозу национальной безопасности, что требует от него принять меры.

Напомним

По данным Reuters, Южная Корея получит доступ к атомным подводным лодкам после одобрения США, что может изменить ландшафт безопасности Азии. Это решение может привести к эскалации гонки подводных вооружений в регионе.

Ким Чен Ын устроил церемонию приветствия саперов, вернувшихся в КНДР с разминирования курской области для рф13.12.25, 13:56 • 4796 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира