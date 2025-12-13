Ким Чен Ын устроил церемонию приветствия саперов, вернувшихся в КНДР с разминирования Курской области для РФ

$42.270.00
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 3238 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 7128 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 8036 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 10203 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:54 • 5180 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
07:37 • 5692 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16458 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 31551 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 38445 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto13 декабря, 02:48
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo13 декабря, 04:32
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА13 декабря, 05:47
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы

Эксклюзив

12 декабря, 13:07
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 50921 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши

Эксклюзив

12 декабря, 11:47
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 57201 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Си Цзиньпин
Билл Клинтон
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Херсонская область
Днепропетровская область
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
COVID-19

Ким Чен Ын устроил церемонию приветствия саперов, вернувшихся в КНДР с разминирования Курской области для РФ

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Северная Корея провела церемонию приветствия саперов, вернувшихся из Курской области РФ после разминирования. Ким Чен Ын поблагодарил войска за безопасное возвращение, отметив потерю девяти жизней.

Ким Чен Ын устроил церемонию приветствия саперов, вернувшихся в КНДР с разминирования Курской области для РФ

Северная Корея в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына провела церемонию приветствия инженерных войск, вернувшихся домой из Курской области на западе России после проведения миссии по разминированию, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Подробности

Церемония состоялась в Пхеньяне в пятницу, приветствуя возвращение войск 528-го инженерного полка, которые отправились в Курскую область в начале августа, сообщило в субботу Центральное информационное агентство Кореи.

Пхеньян направил около 1000 инженерных войск в Курскую область, чтобы присоединиться к работе российских войск по разминированию. Ранее КНДР развернула около 15 000 боевых войск для поддержки России в войне против Украины.

Во время церемонии Ким выразил свою благодарность войскам за их безопасное возвращение, отметив, что была "ужасная потеря девяти жизней".

"Вы могли бы сотворить чудо, превратив огромную территорию опасной зоны в безопасную менее чем за три месяца, задача, которая считалась невозможной выполнить даже за несколько лет", – сказал Ким.

Он подчеркнул, что "вооруженные злодеи Запада, вооруженные любой новейшей военной техникой, не могут сравниться с этой революционной армией с непостижимой духовной глубиной".

Лидер Северной Кореи наградил полк орденом свободы и независимости, присвоил звание "герой КНДР" и ордена первого класса погибшим военнослужащим, сообщает ЦТАК.

Дополнение

Ранее в этом году лидер Северной Кореи наградил войска Северной Кореи, задействованные в войне между Россией и Украиной, назвав их "великими героями и патриотами". КНДР также построила мемориальный зал в Пхеньяне в честь своих военнослужащих, погибших во время боевых действий.

Северная Корея и Россия углубляют военное сотрудничество с момента подписания договора о взаимной обороне в июне прошлого года.

Юлия Шрамко

