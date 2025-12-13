Ким Чен Ын устроил церемонию приветствия саперов, вернувшихся в КНДР с разминирования Курской области для РФ

Северная Корея в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына провела церемонию приветствия инженерных войск, вернувшихся домой из Курской области на западе России после проведения миссии по разминированию, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Подробности

Церемония состоялась в Пхеньяне в пятницу, приветствуя возвращение войск 528-го инженерного полка, которые отправились в Курскую область в начале августа, сообщило в субботу Центральное информационное агентство Кореи.

Пхеньян направил около 1000 инженерных войск в Курскую область, чтобы присоединиться к работе российских войск по разминированию. Ранее КНДР развернула около 15 000 боевых войск для поддержки России в войне против Украины.

Во время церемонии Ким выразил свою благодарность войскам за их безопасное возвращение, отметив, что была "ужасная потеря девяти жизней".

"Вы могли бы сотворить чудо, превратив огромную территорию опасной зоны в безопасную менее чем за три месяца, задача, которая считалась невозможной выполнить даже за несколько лет", – сказал Ким.

Он подчеркнул, что "вооруженные злодеи Запада, вооруженные любой новейшей военной техникой, не могут сравниться с этой революционной армией с непостижимой духовной глубиной".

Лидер Северной Кореи наградил полк орденом свободы и независимости, присвоил звание "герой КНДР" и ордена первого класса погибшим военнослужащим, сообщает ЦТАК.

Дополнение

Ранее в этом году лидер Северной Кореи наградил войска Северной Кореи, задействованные в войне между Россией и Украиной, назвав их "великими героями и патриотами". КНДР также построила мемориальный зал в Пхеньяне в честь своих военнослужащих, погибших во время боевых действий.

Северная Корея и Россия углубляют военное сотрудничество с момента подписания договора о взаимной обороне в июне прошлого года.