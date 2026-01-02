Финал сериала "Очень странные дела" собрал до 30 миллионов долларов после новогоднего показа

Финал сериала "Очень странные дела" собрал до 30 млн долларов после новогоднего показа. Об этом пишет Deadline, передает УНН.

Финал сериала "Очень странные дела" собрал более 25 миллионов долларов, а возможно, даже 30 миллионов долларов, в виде наличных от кинотеатров за показ в новогоднюю ночь и на Новый год. Из этой суммы 15 миллионов долларов было заработано сетью кинотеатров № 1, AMC Theaters, за посещаемость в 753 000 человек - пишет издание.

Отмечается, что для сравнения, фильм "Аватар: Огонь и пепел" от 20th Century Studios, занявший первое место по кассовым сборам в этом сезоне, заработал 23,7 млн долларов за новогоднюю ночь и день.

Сообщается, что кинотеатры не могли брать плату за билеты на показ Netflix, учитывая условия контракта актеров относительно остаточных выплат, поэтому стриминговый сервис и сети кинотеатров обошли это ограничение, зарезервировав места с помощью ваучеров на билеты.

Финал сериала "Очень странные дела" был показан в более чем 620 кинотеатрах, а создатели сериала, братья Даффер, за два дня до показа финала объявили, что было продано 1,1 миллиона билетов, что превысило количество предварительных заказов на фильм "KPop Demon Hunters" (700 миллионов) перед его двухдневным показом в конце августа - добавляет издание.

Напомним

За девять лет существования сериал "Очень странные дела" преодолел отметку 1,2 миллиарда просмотров. Этот показатель рассчитывается распределением общего времени просмотра на суммарную продолжительность всех эпизодов — по этому параметру "Очень странные дела" превзошли любой другой сериал в истории Netflix, включая "Уэнсдей" и "Игру в кальмара".