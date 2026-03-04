Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита американским эсминцем

Иранская ракета, сбитая в небе над Турцией, была уничтожена эсминцем ВМС США в Средиземном море. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита эсминцем ВМС США в Средиземном море, который является частью системы противовоздушной обороны НАТО - пишет издание.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не видит "никаких оснований" для применения статьи 5, раздела устава НАТО, который предусматривает, что нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

Отмечается, что это первый случай, когда силы НАТО перехватили иранскую ракету, летевшую в направлении воздушного пространства страны-члена Альянса, с момента начала конфликта на Ближнем Востоке в прошлые выходные, и это происходит на фоне опасений, что конфликт может распространиться за пределы Ближнего Востока.

По словам одного из источников, НАТО повысило уровень защиты до необходимого уровня в течение последних нескольких лет из-за войны в Украине и продолжит эти усилия после сегодняшнего дня.

Напомним

Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана.