Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита американским эсминцем

Эксклюзив
15:27 • 10905 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 20114 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 17558 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 23906 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 51075 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 77948 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 65356 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67789 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 62123 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 35059 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения
4 марта, 08:18
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время
4 марта, 08:29
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ
4 марта, 11:44
Что такое генеративный ИИ и как он работает
4 марта, 11:48
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона
12:28
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 7396 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 10904 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
13:52 • 20112 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 25719 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 25632 просмотра
УНН Lite
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона
12:28
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуацией
3 марта, 17:13
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"
3 марта, 14:39
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
3 марта, 12:11
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 43255 просмотра
Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита американским эсминцем

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Эсминец ВМС США в Средиземном море сбил иранскую ракету, которая направлялась в Турцию. Это первый случай перехвата иранской ракеты силами НАТО с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита американским эсминцем

Иранская ракета, сбитая в небе над Турцией, была уничтожена эсминцем ВМС США в Средиземном море. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита эсминцем ВМС США в Средиземном море, который является частью системы противовоздушной обороны НАТО 

- пишет издание. 

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не видит "никаких оснований" для применения статьи 5, раздела устава НАТО, который предусматривает, что нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех. 

Отмечается, что это первый случай, когда силы НАТО перехватили иранскую ракету, летевшую в направлении воздушного пространства страны-члена Альянса, с момента начала конфликта на Ближнем Востоке в прошлые выходные, и это происходит на фоне опасений, что конфликт может распространиться за пределы Ближнего Востока. 

По словам одного из источников, НАТО повысило уровень защиты до необходимого уровня в течение последних нескольких лет из-за войны в Украине и продолжит эти усилия после сегодняшнего дня.

Напомним 

Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана.

Павел Башинский

Война в Украине
Пит Хегсетх
Военно-морской флот США
НАТО
Турция
Украина
Иран