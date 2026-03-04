$43.450.22
Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Есмінець ВМС США у Середземному морі збив іранську ракету, яка прямувала до Туреччини. Це перший випадок перехоплення іранської ракети силами НАТО з початку конфлікту на Близькому Сході.

Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем

Іранська ракета, яка була збита у небі над Туреччиною, була знищена есмінцем ВМС США в Середземному морі. Про це повідомляє СNN, передає УНН.

Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини була збита есмінцем ВМС США в Середземному морі, який є частиною системи протиповітряної оборони НАТО 

- пише видання. 

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що не бачить "жодних підстав" для застосування статті 5, розділу статуту НАТО, який передбачає, що напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх. 

Зазначається, що це перший випадок, коли сили НАТО перехопили іранську ракету, що летіла в напрямку повітряного простору країни-члена Альянсу, з моменту початку конфлікту на Близькому Сході минулого вікенду, і це відбувається на тлі побоювань, що конфлікт може поширитися за межі Близького Сходу. 

За словами одного з джерел, НАТО підвищило рівень захисту до необхідного рівня протягом останніх кількох років через війну в Україні і продовжить ці зусилля після сьогоднішнього дня.

Нагадаємо 

Туреччина заявила про нейтралізовану балістичну ракету, випущену з Ірану.

Павло Башинський

