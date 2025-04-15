Військово-морські сили США

Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.
Невеликий літак розбився в житловому районі Міннеаполіса, спричинивши сильну пожежу. Щонайменше одна людина загинула внаслідок інциденту в Бруклін-Парку.
Американські військові кораблі збили близько десятка дронів хуситів, які були націлені на авіаносну ударну групу ВМС США "Трумен". Трамп наказав завдати авіаудари по районах у Ємені.
Есмінець USS Gravely, який боровся з хуситами, тепер патрулює кордон США та Мексики. Це частина зусиль адміністрації Трампа з придушення міграційної політики.
95-річного голлівудського актора Джина Гекмена та його 63-річну дружину Бетсі Аракаву виявили мертвими в їхньому будинку в Санта-Фе. Гекмен був відомий ролями у фільмах "Французький зв'язковий", "Бонні і Клайд" та "Непрощений".
На авіабазі NAS Sigonella на Сицилії скасували режим ізоляції, введений через "інцидент з безпекою". База є ключовим логістичним центром для операцій США та НАТО в регіоні.
Президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна та командувача ВМС Лізу Франкетті. На посаду Брауна призначено генерал-лейтенанта Джона Кейна.
Авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M біля Порт-Саїда в Середземному морі. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приміщень на борту американського корабля.
Винищувач EA-18G Growler ВМС США зазнав аварії в затоці Сан-Дієго біля військової бази Коронадо. Обидва пілоти встигли катапультуватися та були врятовані рибальським судном.
Видання The Hill поширило прогноз, де зазначено, що без військової підтримки США Україна втратить ефективну ППО до 2026 року. Це дозволить рф здійснювати масштабні бомбардування та захопити Київ.
Президент США підписав указ про початок процесу визнання єменського руху "Ансар Аллах" іноземною терористичною організацією. Рішення пов'язане з атаками хуситів на кораблі США в Червоному морі та загрозою морській торгівлі.
У Лос-Анджелесі вирують п'ять неконтрольованих лісових пожеж, які забрали життя 5 осіб. Стихія знищила понад 1000 будівель, залишила без світла мільйон будинків та змусила евакуювати 100 тисяч людей.
Зірка Джеймса Бонда Деніел Крейг стане лауреатом премії Діліс Пауелл від London Critics' Circle Film Awards. Церемонія нагородження відбудеться 2 лютого в лондонському готелі May Fair.
Центральне командування США опублікувало відео запуску крилатих ракет Tomahawk по цілях хуситів у Ємені 31 грудня. Удари були спрямовані на об'єкти командування, виробництва та зберігання зброї.
Китай представив новий десантний корабель Type 076 "Сичуань" з електромагнітною катапультою для запуску літаків. Корабель водотоннажністю 40 000 тонн може перевозити понад 1000 морських піхотинців та конкурує з військовою потужністю США.
Дональд Трамп погрожує вимагати повернення контролю над Панамським каналом, якщо Панама не знизить транзитні збори. Президент Панами Муліно заявив, що суверенітет каналу не підлягає обговоренню.
Ракетний крейсер USS Gettysburg помилково збив винищувач F/A-18 Super Hornet з власної ударної групи. Обидва пілоти катапультувалися та були врятовані, один отримав легкі травми.
Раян Рейнольдс заявив про своє та дружини "робітниче походження", що викликало критику фанів. Шанувальники нагадали про голлівудську родину Блейк Лайвлі та її виховання в престижному районі Лос-Анджелеса.
Актор Том Круз отримав найвищу цивільну нагороду від Військово-морських сил США за популяризацію військової служби. Фільми "Топ Ган" з його участю значно збільшили кількість добровольців у ВМС.
Американські військові завдали авіаудару по командному центру хуситів у місті Сана. Об'єкт використовувався для координації атак на кораблі США та торгові судна в Червоному морі.
ВМС США направили авіаносець USS Carl Vinson з шістьма винищувачами F-35C Lightning II у Філіппінське море. Посилення військової присутності відбулося після масштабних навчань Китаю біля Тайваню за участю 90 кораблів.
USS Savannah пришвартувався в порту Сіануквіль, неподалік від модернізованої Китаєм бази Реам. Візит відбувається на тлі зростаючого впливу КНР у регіоні та спроб США відновити військові зв'язки з Камбоджею.
США успішно протестували гіперзвукову ракету з космічної станції мису Канаверал. Це другий успішний тест All Up Round цього року, що наближає передачу технології військовим.
Два есмінці ВМС США успішно захистили торговельні судна від ракетно-дронової атаки хуситів в Аденській затоці. Атака відбулася 9-10 грудня, жертв та пошкоджень немає.
США відчувають дефіцит ракет ППО через високий попит на Близькому Сході та в Україні. Виробничі потужності не встигають за темпами використання ракет, що загрожує обороноздатності США та союзників.
США планують встановити ракети-перехоплювачі Patriot PAC-3 MSE на військові кораблі. Це рішення прийняте у відповідь на потенційну загрозу використання Китаєм гіперзвукової зброї в Тихому океані.
Джиммі Картер, 100-річний колишній президент США, достроково проголосував поштою на виборах. Він віддав свій голос за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.
США можуть планувати відправити Україні військову допомогу на $375 млн, включаючи ракети для F-16.
Іран погрожує атакувати Ізраїль за вбивство лідера ХАМАС, якщо переговори про припинення вогню в Газі зазнають невдачі. США та союзники намагаються переконати Іран послабити напруженість перед переговорами.
Міноборони США уклало контракт з Northrop Grumman на $1,45 млрд на постачання 9 літаків E-2 Advanced Hawkeye. 5 літаків призначені для Японії, 4 - для ВМС США, постачання заплановано на 2029 рік.