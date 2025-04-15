Військово-морські сили США

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19555 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126882 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192522 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76767 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Трамп придумав схему, яка дасть змогу нелегальним іммігрантам законно повернутися

Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.

Новини Світу • 11 квітня, 16:11 • 12341 перегляди

У США літак врізався в будинок, спалахнула пожежа: є загиблі

Невеликий літак розбився в житловому районі Міннеаполіса, спричинивши сильну пожежу. Щонайменше одна людина загинула внаслідок інциденту в Бруклін-Парку.

Новини Світу • 30 березня, 10:23 • 45745 перегляди

Військові США відбили спроби хуситів завдати ударів по їх кораблях

Американські військові кораблі збили близько десятка дронів хуситів, які були націлені на авіаносну ударну групу ВМС США "Трумен". Трамп наказав завдати авіаудари по районах у Ємені.

Новини Світу • 17 березня, 12:13 • 65226 перегляди

США розгорнули військовий корабель ВМС на місії на кордоні з Мексикою на тлі імміграційної політики Трампа

Есмінець USS Gravely, який боровся з хуситами, тепер патрулює кордон США та Мексики. Це частина зусиль адміністрації Трампа з придушення міграційної політики.

Новини Світу • 17 березня, 07:33 • 17690 перегляди

Помер Джин Гекмен, легенда Голлівуду, відомий за фільмами "Французький зв’язковий", "Бонні і Клайд"

95-річного голлівудського актора Джина Гекмена та його 63-річну дружину Бетсі Аракаву виявили мертвими в їхньому будинку в Санта-Фе. Гекмен був відомий ролями у фільмах "Французький зв'язковий", "Бонні і Клайд" та "Непрощений".

Новини Світу • 27 лютого, 09:52 • 27606 перегляди

На Сицилії вводили режим ізоляції на американській авіабазі

На авіабазі NAS Sigonella на Сицилії скасували режим ізоляції, введений через "інцидент з безпекою". База є ключовим логістичним центром для операцій США та НАТО в регіоні.

Новини Світу • 26 лютого, 13:23 • 18753 перегляди

Трамп та Пентагон звільнили генерала США Брауна та командувача ВМС

Президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна та командувача ВМС Лізу Франкетті. На посаду Брауна призначено генерал-лейтенанта Джона Кейна.

Новини Світу • 22 лютого, 08:27 • 63944 перегляди

Американський авіаносець зазнав пошкоджень після зіткнення біля Суецького каналу

Авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M біля Порт-Саїда в Середземному морі. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приміщень на борту американського корабля.

Новини Світу • 18 лютого, 16:37 • 35444 перегляди

Американський військовий літак зазнав аварії біля узбережжя Каліфорнії

Винищувач EA-18G Growler ВМС США зазнав аварії в затоці Сан-Дієго біля військової бази Коронадо. Обидва пілоти встигли катапультуватися та були врятовані рибальським судном.

Новини Світу • 13 лютого, 00:09 • 29336 перегляди

Без допомоги США росія може захопити Київ і вийти до кордонів НАТО - The Hill

Видання The Hill поширило прогноз, де зазначено, що без військової підтримки США Україна втратить ефективну ППО до 2026 року. Це дозволить рф здійснювати масштабні бомбардування та захопити Київ.

Війна • 30 січня, 20:38 • 54229 перегляди

Трамп підписав указ, яким визнає хуситів "терористами"

Президент США підписав указ про початок процесу визнання єменського руху "Ансар Аллах" іноземною терористичною організацією. Рішення пов'язане з атаками хуситів на кораблі США в Червоному морі та загрозою морській торгівлі.

Політика • 23 січня, 00:27 • 102011 перегляди

Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей: фотоподробиці

У Лос-Анджелесі вирують п'ять неконтрольованих лісових пожеж, які забрали життя 5 осіб. Стихія знищила понад 1000 будівель, залишила без світла мільйон будинків та змусила евакуювати 100 тисяч людей.

Суспільство • 9 січня, 02:05 • 29444 перегляди

Деніел Крейг отримає престижну премію за видатні досягнення в кінематографі

Зірка Джеймса Бонда Деніел Крейг стане лауреатом премії Діліс Пауелл від London Critics' Circle Film Awards. Церемонія нагородження відбудеться 2 лютого в лондонському готелі May Fair.

Культура • 8 січня, 15:24 • 148240 перегляди

США опублікували відео запуску "Томагавк" по цілях у Ємені 31 грудня

Центральне командування США опублікувало відео запуску крилатих ракет Tomahawk по цілях хуситів у Ємені 31 грудня. Удари були спрямовані на об'єкти командування, виробництва та зберігання зброї.

Новини Світу • 5 січня, 04:14 • 47916 перегляди

Китай спустив на воду гігантський десантний корабель: подробиці

Китай представив новий десантний корабель Type 076 "Сичуань" з електромагнітною катапультою для запуску літаків. Корабель водотоннажністю 40 000 тонн може перевозити понад 1000 морських піхотинців та конкурує з військовою потужністю США.

Новини Світу • 28 грудня, 06:45 • 29366 перегляди

Трамп погрожує повернути контроль над Панамським каналом: президент Хосе Рауль Муліно відповів

Дональд Трамп погрожує вимагати повернення контролю над Панамським каналом, якщо Панама не знизить транзитні збори. Президент Панами Муліно заявив, що суверенітет каналу не підлягає обговоренню.

Новини Світу • 23 грудня, 09:30 • 16041 перегляди

Американські військові збили свій винищувач над Червоним морем

Ракетний крейсер USS Gettysburg помилково збив винищувач F/A-18 Super Hornet з власної ударної групи. Обидва пілоти катапультувалися та були врятовані, один отримав легкі травми.

Новини Світу • 22 грудня, 06:20 • 57697 перегляди

Не переконали: Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс потрапили у скандал через "робітниче походження"

Раян Рейнольдс заявив про своє та дружини "робітниче походження", що викликало критику фанів. Шанувальники нагадали про голлівудську родину Блейк Лайвлі та її виховання в престижному районі Лос-Анджелеса.

Новини Світу • 18 грудня, 10:56 • 116479 перегляди

Голлівудський актор Том Круз отримав найвищу нагороду Військово-морських сил США

Актор Том Круз отримав найвищу цивільну нагороду від Військово-морських сил США за популяризацію військової служби. Фільми "Топ Ган" з його участю значно збільшили кількість добровольців у ВМС.

Новини Світу • 18 грудня, 05:46 • 113797 перегляди

США завдали авіаударів по єменських хуситах

Американські військові завдали авіаудару по командному центру хуситів у місті Сана. Об'єкт використовувався для координації атак на кораблі США та торгові судна в Червоному морі.

Новини Світу • 17 грудня, 01:38 • 20506 перегляди

США розгортають F-35C Lightning II у Тихому океані після масштабних навчань Китаю

ВМС США направили авіаносець USS Carl Vinson з шістьма винищувачами F-35C Lightning II у Філіппінське море. Посилення військової присутності відбулося після масштабних навчань Китаю біля Тайваню за участю 90 кораблів.

Новини Світу • 16 грудня, 15:47 • 20808 перегляди

Військовий корабель США вперше за 8 років прибув у Камбоджу на тлі занепокоєння через військово-морську базу Китаю

USS Savannah пришвартувався в порту Сіануквіль, неподалік від модернізованої Китаєм бази Реам. Візит відбувається на тлі зростаючого впливу КНР у регіоні та спроб США відновити військові зв'язки з Камбоджею.

Новини Світу • 16 грудня, 13:59 • 15456 перегляди

Пентагон провів успішні випробування нової гіперзвукової зброї

США успішно протестували гіперзвукову ракету з космічної станції мису Канаверал. Це другий успішний тест All Up Round цього року, що наближає передачу технології військовим.

Технології • 13 грудня, 11:09 • 14750 перегляди

В Аденській затоці есмінці США відбили повітряну атаку хуситів

Два есмінці ВМС США успішно захистили торговельні судна від ракетно-дронової атаки хуситів в Аденській затоці. Атака відбулася 9-10 грудня, жертв та пошкоджень немає.

Новини Світу • 11 грудня, 01:56 • 49130 перегляди

Пентагон зіткнувся з критичною нестачею ракет ППО через війни в Україні та на Близькому Сході - WSJ

США відчувають дефіцит ракет ППО через високий попит на Близькому Сході та в Україні. Виробничі потужності не встигають за темпами використання ракет, що загрожує обороноздатності США та союзників.

Новини Світу • 29 жовтня, 13:27 • 12934 перегляди

ВМС США озброять кораблі ракетами Patriot для протидії Китаю

США планують встановити ракети-перехоплювачі Patriot PAC-3 MSE на військові кораблі. Це рішення прийняте у відповідь на потенційну загрозу використання Китаєм гіперзвукової зброї в Тихому океані.

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Сторічний експрезидент США Картер достроково проголосував за Гарріс

Джиммі Картер, 100-річний колишній президент США, достроково проголосував поштою на виборах. Він віддав свій голос за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

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США можуть надіслати Україні пакет допомоги на 375 млн дол. з ракетами для F-16 - Politico

США можуть планувати відправити Україні військову допомогу на $375 млн, включаючи ракети для F-16.

Війна • 21 вересня, 07:59 • 56832 перегляди

Іран може атакувати Ізраїль, якщо переговори про припинення вогню в Газі провалять - Reuters

Іран погрожує атакувати Ізраїль за вбивство лідера ХАМАС, якщо переговори про припинення вогню в Газі зазнають невдачі. США та союзники намагаються переконати Іран послабити напруженість перед переговорами.

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Пентагон замовив літаки радіолокаційного виявлення для Японії

Міноборони США уклало контракт з Northrop Grumman на $1,45 млрд на постачання 9 літаків E-2 Advanced Hawkeye. 5 літаків призначені для Японії, 4 - для ВМС США, постачання заплановано на 2029 рік.

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