Військово-морські сили США

Пентагон зіткнувся з критичною нестачею ракет ППО через війни в Україні та на Близькому Сході - WSJ

США відчувають дефіцит ракет ППО через високий попит на Близькому Сході та в Україні. Виробничі потужності не встигають за темпами використання ракет, що загрожує обороноздатності США та союзників.