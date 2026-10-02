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MIM-104 Patriot
Financial Times
Dragon (космічний корабель)

ВМС США уклали контракт на 24,4 млрд доларів для прискорення виробництва ракет ППО та ПРО

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

ВМС США та Raytheon підписали п’ятирічну угоду до $24,4 млрд на виробництво ракет SM-6. Контракт можуть продовжити ще на два роки.

ВМС США уклали контракт на 24,4 млрд доларів для прискорення виробництва ракет ППО та ПРО

Військово-морські сили США та компанія Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, уклали контракт на суму 24,4 млрд доларів з метою прискорення виробництва ракет Standard Missile-6 (SM-6). Про це передає УНН з посиланням на Raytheon та ВМС США. 

Компанія Raytheon, підрозділ RTX, уклала п’ятирічний контракт із можливістю продовження ще на два роки на суму до 24,4 млрд доларів на поставку перехоплювачів Standard Missile-6 (SM-6), що значно збільшить запаси критично важливих боєприпасів, здатних виконувати як наступальні удари, так і завдання протиракетної оборони

- йдеться у повідомленні Raytheon.

Контракт на поставку SM-6 є останнім у серії великих контрактів на постачання боєприпасів, які Пентагон уклав цього року з метою змусити підрядників швидше нарощувати обсяги виробництва. Він став продовженням попередньої багаторічної угоди на суму 20,7 млрд доларів на поставку ракет "повітря-повітря" AMRAAM від компанії Raytheon, укладеної наприкінці вересня, та контракту на суму 58,6 млрд доларів на поставку перехоплювачів Patriot, який було укладено з компанією Lockheed Martin. 

Як заявили у компанії, SM-6 - це єдина перевірена в бою зброя, здатна вести протиповітряну, протикорабельну боротьбу та забезпечувати протиракетну оборону. 

Вона успішно випробовувалася з різних корабельних платформ ВМС США та наземних пускових установок, надаючи флоту універсальну та надзвичайно надійну зброю для протидії всьому спектру кінетичних загроз, з якими стикаються сучасні військово-морські сили.

Виконувач обов’язків ВМС США Ханг Цао заявив: "Морська міць вимагає зброї, що виробляється швидко та у великих обсягах". 

Ця інвестиція розширює виробництво та забезпечує вогневу потужність, необхідну нашим військовим для ведення боїв, здобуття перемоги та безпечного повернення додому

- сказав Цао.

Нагадаємо

Міністерство оборони США уклало з підрозділом Raytheon компанії RTX семирічний контракт на $22,9 млрд для суттєвого збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk.  

Павло Башинський

Світ
Військово-морські сили США
Міністерство оборони США
Пентагон
MIM-104 Patriot