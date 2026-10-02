ВМС США уклали контракт на 24,4 млрд доларів для прискорення виробництва ракет ППО та ПРО

Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT

Ексклюзив

Регулярні відключення світла в Україні - чи буде цьогоріч блекаут

Україна внесла на розгляд закон щодо нацменшин, Угорщина схвалила: досягли більше, ніж уряд Орбана за 10 років

До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT

Адміністрація Трампа перенаправляє допомогу за законом щодо України до Латинської Америки - WP

Київ продовжують атакувати росіяни: є загиблий і постраждалі, рух мостами обмежили

Ворог знову влучив у Південний міст у Києві

Україна підготувала список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС - Сибіга

росіяни атакували Харків дронами: пошкоджено адмінбудівлю та магазин