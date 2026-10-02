ВМС США заключили контракт на 24,4 млрд долларов для ускорения производства ракет ПВО и ПРО

Военно-морские силы США и компания Raytheon, входящая в состав корпорации RTX, заключили контракт на сумму 24,4 млрд долларов с целью ускорить производство ракет Standard Missile-6 (SM-6). Об этом передает УНН со ссылкой на Raytheon и ВМС США.

Компания Raytheon, подразделение RTX, заключила пятилетний контракт с возможностью продления еще на два года на сумму до 24,4 млрд долларов на поставку перехватчиков Standard Missile-6 (SM-6), что значительно увеличит запасы критически важных боеприпасов, способных выполнять как наступательные удары, так и задачи противоракетной обороны - говорится в сообщении Raytheon.

Контракт на поставку SM-6 является последним в серии крупных контрактов на поставку боеприпасов, которые Пентагон заключил в этом году с целью заставить подрядчиков быстрее наращивать объемы производства. Он стал продолжением предыдущего многолетнего соглашения на сумму 20,7 млрд долларов на поставку ракет «воздух — воздух» AMRAAM от компании Raytheon, заключенного в конце сентября, и контракта на сумму 58,6 млрд долларов на поставку перехватчиков Patriot, который был заключен с компанией Lockheed Martin.

Как заявили в компании, SM-6 — это единственное проверенное в бою оружие, способное вести противовоздушную, противокорабельную борьбу и обеспечивать противоракетную оборону.

Она успешно испытывалась с различных корабельных платформ ВМС США и наземных пусковых установок, предоставляя флоту универсальное и чрезвычайно надежное оружие для противодействия всему спектру кинетических угроз, с которыми сталкиваются современные военно-морские силы.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Цао заявил: «Морская мощь требует оружия, которое производится быстро и в больших объемах».

Эта инвестиция расширяет производство и обеспечивает огневую мощь, необходимую нашим военнослужащим для ведения боевых действий, достижения победы и безопасного возвращения домой - сказал Цао.

Напомним

Министерство обороны США заключило с подразделением Raytheon компании RTX семилетний контракт на $22,9 млрд для существенного увеличения производства крылатых ракет Tomahawk.