ВМС США заключили контракт на 24,4 млрд долларов для ускорения производства ракет ПВО и ПРО

$44.830.1550.700.02
ukenru
08:33 • 8666 просмотра
Зеленский сообщил, что путин снял ограничения на удары, и рф усилила атаки на гражданские цели - FT
Эксклюзив
08:25 • 9256 просмотра
Регулярные отключения света в Украине — будет ли в этом году блэкаут
08:09 • 8260 просмотра
Украина внесла на рассмотрение закон о нацменьшинствах, Венгрия одобрила: достигли большего, чем правительство Орбана за 10 лет
06:52 • 14040 просмотра
До 1000 ракет, дронов и бомб: рф планирует "самый мощный удар" в попытке "заморозить" Украину - NYT
06:37 • 13993 просмотра
Администрация Трампа перенаправляет помощь по закону об Украине в Латинскую Америку - WP
05:55 • 13542 просмотра
Киев продолжают атаковать россияне: есть погибший и пострадавшие, движение по мостам ограничилиPhoto
2 октября, 03:07 • 22315 просмотра
Враг снова попал в Южный мост в Киеве
1 октября, 22:52 • 25657 просмотра
Украина подготовила список из более чем 20 российских олигархов для санкций ЕС — Сибига
1 октября, 20:32 • 24597 просмотра
россияне атаковали Харьков дронами: повреждены административное здание и магазин
1 октября, 19:02 • 28435 просмотра
Враг вновь ударил по Южному мосту в Киеве, есть попаданиеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
55%
760мм
Популярные новости
Премьер-министр Болгарии отверг обвинения в пророссийской позиции2 октября, 00:25 • 14893 просмотра
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих и третий авианосец — WSJ2 октября, 00:56 • 14776 просмотра
Россия поддерживает АдН с целью ослабить помощь Украине — Мерц2 октября, 01:55 • 13666 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности07:15 • 13435 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto08:07 • 11686 просмотра
публикации
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto08:07 • 11921 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности07:15 • 13604 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 50128 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 53444 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
1 октября, 10:30 • 57516 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Сэм Альтман
Джонни Депп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Южный мост (Киев)
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Вышел новый трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества" с Джонни ДеппомVideo08:29 • 5094 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto08:07 • 11898 просмотра
В честь продажи 50 млн копий — серии Metro 2033 и Last Light получат масштабное обновлениеPhoto1 октября, 16:41 • 30006 просмотра
Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы1 октября, 15:10 • 35594 просмотра
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"1 октября, 14:45 • 35538 просмотра
Актуальное
Отопление
Фильм
MIM-104 Patriot
Financial Times
SpaceX Dragon

ВМС США заключили контракт на 24,4 млрд долларов для ускорения производства ракет ПВО и ПРО

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

ВМС США и Raytheon подписали пятилетнее соглашение на сумму до 24,4 млрд долларов на производство ракет SM-6. Контракт может быть продлён ещё на два года.

ВМС США заключили контракт на 24,4 млрд долларов для ускорения производства ракет ПВО и ПРО

Военно-морские силы США и компания Raytheon, входящая в состав корпорации RTX, заключили контракт на сумму 24,4 млрд долларов с целью ускорить производство ракет Standard Missile-6 (SM-6). Об этом передает УНН со ссылкой на Raytheon и ВМС США. 

Компания Raytheon, подразделение RTX, заключила пятилетний контракт с возможностью продления еще на два года на сумму до 24,4 млрд долларов на поставку перехватчиков Standard Missile-6 (SM-6), что значительно увеличит запасы критически важных боеприпасов, способных выполнять как наступательные удары, так и задачи противоракетной обороны

- говорится в сообщении Raytheon.

Контракт на поставку SM-6 является последним в серии крупных контрактов на поставку боеприпасов, которые Пентагон заключил в этом году с целью заставить подрядчиков быстрее наращивать объемы производства. Он стал продолжением предыдущего многолетнего соглашения на сумму 20,7 млрд долларов на поставку ракет «воздух — воздух» AMRAAM от компании Raytheon, заключенного в конце сентября, и контракта на сумму 58,6 млрд долларов на поставку перехватчиков Patriot, который был заключен с компанией Lockheed Martin. 

Как заявили в компании, SM-6 — это единственное проверенное в бою оружие, способное вести противовоздушную, противокорабельную борьбу и обеспечивать противоракетную оборону. 

Она успешно испытывалась с различных корабельных платформ ВМС США и наземных пусковых установок, предоставляя флоту универсальное и чрезвычайно надежное оружие для противодействия всему спектру кинетических угроз, с которыми сталкиваются современные военно-морские силы.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Цао заявил: «Морская мощь требует оружия, которое производится быстро и в больших объемах». 

Эта инвестиция расширяет производство и обеспечивает огневую мощь, необходимую нашим военнослужащим для ведения боевых действий, достижения победы и безопасного возвращения домой

- сказал Цао.

Напомним

Министерство обороны США заключило с подразделением Raytheon компании RTX семилетний контракт на $22,9 млрд для существенного увеличения производства крылатых ракет Tomahawk.  

Павел Башинский

Новости Мира
Военно-морской флот США
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
MIM-104 Patriot