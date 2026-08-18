США уклали з Raytheon контракт на $22,9 млрд для збільшення виробництва Tomahawk

Міністерство оборони США уклало з підрозділом Raytheon компанії RTX семирічний контракт на $22,9 млрд для суттєвого збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомили американські військові, пише Reuters, пише УНН.

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Контракт має допомогти США відновити запаси високоточної зброї, які скоротилися через поставки озброєння союзникам та використання боєприпасів під час війни з Іраном.

Ми закликали промисловість швидко збільшити виробництво боєприпасів, і RTX виконує свої обов’язки. Цей знаковий контракт на Tomahawk гарантує, що наші бійці й надалі матимуть необхідну їм летальну вогневу міць – заявив виконувач обов’язків секретаря ВМС США Хунг Цао.

За даними Raytheon, угода розрахована на сім років і дозволить збільшити щорічне виробництво Tomahawk до понад 1000 ракет. Наразі компанія виготовляє близько 60 таких ракет на рік.

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Tomahawk є основною далекобійною ударною системою надводного флоту ВМС США. Ракети використовують для високоточних ударів по наземних цілях із кораблів і підводних човнів.

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Новий контракт закріплює рамкову угоду, яку американські військові та Raytheon підписали в лютому. Адміністрація Дональда Трампа укладає багаторічні контракти з великими оборонними компаніями, щоб стимулювати їхні інвестиції у виробничі потужності та обладнання.

Раніше цього місяця американські військові також уклали угоди для збільшення виробництва компонентів ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD.

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