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США уклали з Raytheon контракт на $22,9 млрд для збільшення виробництва Tomahawk

Київ • УНН

 • 14091 перегляди

Міноборони США підписало семирічний контракт з Raytheon на $22,9 млрд для збільшення виробництва ракет Tomahawk до понад 1000 щорічно. Угода допоможе відновити запаси високоточної зброї після поставок союзникам та війни з Іраном.

США уклали з Raytheon контракт на $22,9 млрд для збільшення виробництва Tomahawk

Міністерство оборони США уклало з підрозділом Raytheon компанії RTX семирічний контракт на $22,9 млрд для суттєвого збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомили американські військові, пише Reuters, пише УНН.

Деталі

Контракт має допомогти США відновити запаси високоточної зброї, які скоротилися через поставки озброєння союзникам та використання боєприпасів під час війни з Іраном.

Ми закликали промисловість швидко збільшити виробництво боєприпасів, і RTX виконує свої обов’язки. Цей знаковий контракт на Tomahawk гарантує, що наші бійці й надалі матимуть необхідну їм летальну вогневу міць

– заявив виконувач обов’язків секретаря ВМС США Хунг Цао.

За даними Raytheon, угода розрахована на сім років і дозволить збільшити щорічне виробництво Tomahawk до понад 1000 ракет. Наразі компанія виготовляє близько 60 таких ракет на рік.

США нарощують виробництво озброєнь

Tomahawk є основною далекобійною ударною системою надводного флоту ВМС США. Ракети використовують для високоточних ударів по наземних цілях із кораблів і підводних човнів.

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Новий контракт закріплює рамкову угоду, яку американські військові та Raytheon підписали в лютому. Адміністрація Дональда Трампа укладає багаторічні контракти з великими оборонними компаніями, щоб стимулювати їхні інвестиції у виробничі потужності та обладнання.

Раніше цього місяця американські військові також уклали угоди для збільшення виробництва компонентів ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD.

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Степан Гафтко

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