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The Washington Post

США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд для увеличения производства Tomahawk

Киев • УНН

 • 5140 просмотра

Минобороны США подписало семилетний контракт с Raytheon на $22,9 млрд для увеличения производства ракет Tomahawk до более чем 1000 ежегодно. Соглашение поможет восстановить запасы высокоточного оружия после поставок союзникам и войны с Ираном.

США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд для увеличения производства Tomahawk

Министерство обороны США заключило с подразделением Raytheon компании RTX семилетний контракт на $22,9 млрд для существенного увеличения производства крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщили американские военные, пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Контракт должен помочь США восстановить запасы высокоточного оружия, которые сократились из-за поставок вооружения союзникам и использования боеприпасов во время войны с Ираном.

Мы призвали промышленность быстро увеличить производство боеприпасов, и RTX выполняет свои обязательства. Этот знаковый контракт на Tomahawk гарантирует, что наши бойцы и впредь будут иметь необходимую им летальную огневую мощь

— заявил исполняющий обязанности секретаря ВМС США Хунг Цао.

По данным Raytheon, соглашение рассчитано на семь лет и позволит увеличить ежегодное производство Tomahawk до более чем 1000 ракет. В настоящее время компания производит около 60 таких ракет в год.

США наращивают производство вооружений

Tomahawk является основной дальнобойной ударной системой надводного флота ВМС США. Ракеты используются для нанесения высокоточных ударов по наземным целям с кораблей и подводных лодок.

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Новый контракт закрепляет рамочное соглашение, которое американские военные и Raytheon подписали в феврале. Администрация Дональда Трампа заключает многолетние контракты с крупными оборонными компаниями, чтобы стимулировать их инвестиции в производственные мощности и оборудование.

Ранее в этом месяце американские военные также заключили соглашения для увеличения производства компонентов ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.

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Степан Гафтко

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