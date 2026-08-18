США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд для увеличения производства Tomahawk

Министерство обороны США заключило с подразделением Raytheon компании RTX семилетний контракт на $22,9 млрд для существенного увеличения производства крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщили американские военные, пишет Reuters, сообщает УНН.

Контракт должен помочь США восстановить запасы высокоточного оружия, которые сократились из-за поставок вооружения союзникам и использования боеприпасов во время войны с Ираном.

Мы призвали промышленность быстро увеличить производство боеприпасов, и RTX выполняет свои обязательства. Этот знаковый контракт на Tomahawk гарантирует, что наши бойцы и впредь будут иметь необходимую им летальную огневую мощь