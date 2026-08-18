США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд для увеличения производства Tomahawk
Киев • УНН
Минобороны США подписало семилетний контракт с Raytheon на $22,9 млрд для увеличения производства ракет Tomahawk до более чем 1000 ежегодно. Соглашение поможет восстановить запасы высокоточного оружия после поставок союзникам и войны с Ираном.
Министерство обороны США заключило с подразделением Raytheon компании RTX семилетний контракт на $22,9 млрд для существенного увеличения производства крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщили американские военные, пишет Reuters, сообщает УНН.
Детали
Контракт должен помочь США восстановить запасы высокоточного оружия, которые сократились из-за поставок вооружения союзникам и использования боеприпасов во время войны с Ираном.
Мы призвали промышленность быстро увеличить производство боеприпасов, и RTX выполняет свои обязательства. Этот знаковый контракт на Tomahawk гарантирует, что наши бойцы и впредь будут иметь необходимую им летальную огневую мощь
По данным Raytheon, соглашение рассчитано на семь лет и позволит увеличить ежегодное производство Tomahawk до более чем 1000 ракет. В настоящее время компания производит около 60 таких ракет в год.
США наращивают производство вооружений
Tomahawk является основной дальнобойной ударной системой надводного флота ВМС США. Ракеты используются для нанесения высокоточных ударов по наземным целям с кораблей и подводных лодок.
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Новый контракт закрепляет рамочное соглашение, которое американские военные и Raytheon подписали в феврале. Администрация Дональда Трампа заключает многолетние контракты с крупными оборонными компаниями, чтобы стимулировать их инвестиции в производственные мощности и оборудование.
Ранее в этом месяце американские военные также заключили соглашения для увеличения производства компонентов ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.
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