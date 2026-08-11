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США и Сирия заключили тайное соглашение о вывозе ядерных материалов с секретного объекта

Киев • УНН

 • 1838 просмотра

США заключили тайное соглашение с Сирией и Израилем о вывозе ядерных материалов с объекта «Зона 99». МАГАТЭ должно вывезти материалы до конца 2026 года.

США и Сирия заключили тайное соглашение о вывозе ядерных материалов с секретного объекта

Администрация президента США Дональда Трампа договорилась с Сирией и Израилем о вывозе ядерных материалов из секретного объекта «Зона 99», связанного с бывшей ядерной программой режима Башара Асада. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников, пишет УНН.

Детали

Соглашение предусматривает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно вывезти материалы с объекта. Договорённость была достигнута несколько недель назад после месяцев тайных переговоров между США, Израилем, Сирией и МАГАТЭ.

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По данным источников, на объекте хранится жёлтый кек — порошок из урановой руды, который может быть использован в последующем ядерном топливном цикле. Материалы связаны с бывшим сирийским ядерным проектом Аль-Кибар.

Израиль потребовал вывезти материалы

Израиль в течение длительного времени следил за «Зоной 99» и требовал не оставлять там ядерные материалы. По словам израильских чиновников, страна даже угрожала повторно нанести удар по объекту, если Сирия попытается получить доступ к материалам.

США и Израиль в конечном итоге пришли к выводу, что лучшим вариантом будет добиться вывоза материалов дипломатическим путём. Когда Вашингтон поднял этот вопрос перед новым сирийским руководством, представители Дамаска заявили, что не знали о наличии ядерных материалов на объекте.

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Несколько недель назад израильские наблюдатели заметили активность вблизи объекта, что вызвало опасения относительно возможного доступа к материалам. Израиль также проверял версию о возможной помощи Сирии со стороны Турции.

МАГАТЭ должно вывезти материалы

Администрация Трампа призвала Израиль не предпринимать военных действий и привлекла МАГАТЭ к переговорам. В результате агентство и сирийское правительство подписали соглашение о вывозе материалов из «Зоны 99».

Очень немногие люди в США, Израиле и Сирии знали об этом

— заявил американский чиновник.

По его словам, США установили продуктивные отношения с новым сирийским руководством после падения режима Асада.

В настоящее время материалы всё ещё остаются на объекте. Американские чиновники ожидают, что их вывоз начнётся в ближайшее время и может завершиться к концу 2026 года.

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Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
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Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Дамаск
Башар Асад
Дональд Трамп
Сирия
Турция
Соединённые Штаты