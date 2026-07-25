Разведка США считает, что новый верховный лидер Ирана больше склоняется к созданию ядерного оружия
Киев • УНН
Американская разведка считает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи больше заинтересован в создании ядерного оружия, чем его предшественник. После ударов США Иран переместил центрифуги в подземный комплекс, сохранив запасы урана.
Американская разведка считает, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи значительно больше заинтересован в создании ядерного оружия, чем его предшественник Али Хаменеи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с оценками разведки, пишет УНН.
Детали
По данным издания, нынешнее руководство Ирана после смены власти занимает более жесткую позицию и может стремиться к разработке современного ядерного оружия, хотя официально Тегеран не объявлял о таких намерениях.
Разведка США фиксирует изменение подхода Тегерана
Как отмечает NYT, американские спецслужбы считают, что Моджтаба Хаменеи не разделяет нежелания своего отца относительно создания ядерного оружия. В то же время США не имеют данных, что Иран уже возобновил программу по созданию ядерной бомбы.
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По информации американских чиновников, после ударов США по ядерным объектам Иран переместил часть центрифуг в глубокий подземный комплекс, известный как гора Пикакс, чтобы обезопасить оборудование от новых атак.
Оценки могут повлиять на решение Трампа
Издание отмечает, что эти выводы появились на фоне размышлений президента США Дональда Трампа о возможном усилении военного давления на Иран.
Несмотря на нанесенные в прошлом году удары по ядерной инфраструктуре, американская разведка считает, что Иран сохранил запасы высокообогащенного урана и ключевые элементы своей ядерной программы, что позволяет Тегерану возобновить работы в будущем.
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