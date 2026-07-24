Трамп верит, что Китай и россия не вооружают Иран

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не верит, что Китай или россия поставляют оружие Ирану, ссылаясь на заверения, которые, по его словам, он получил от лидеров обеих стран, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Председатель Си на нашей недавней встрече в Пекине, Китай, сказал мне, что он ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять или продавать оружие Исламской Республике Иран — и это заявление касалось китайских компаний", — написал Трамп в Truth Social.

"Учитывая наши отношения, я верю ему на слово, и, кроме того, я оказываю ему очень большую услугу", — добавил Трамп.

Трамп также сказал, что российский диктатор владимир путин сообщил ему, что Москва не будет продавать оружие Ирану.

"Поэтому, на мой взгляд, две крупные страны, о которых люди часто говорят в контексте Ирана, не участвуют", — написал Трамп. "Если бы они это сделали, это было бы очень плохо для них — точно не в их интересах".

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Ранее на этой неделе министр обороны Пит Хегсет заявил на слушаниях в Сенате, что Китай и россия "на разных уровнях" способствуют некоторым видам деятельности Ирана во время войны.

"[С]уществует много способов, как мы сдерживаем это… и глубина и масштабы этого должны оставаться засекреченными", – сказал Хегсет перед Комитетом Сената по ассигнованиям.

"Но есть способы, которыми обе эти страны… на разных уровнях способствуют некоторым вещам, которые делает Иран", – сказал он.