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Украина предостерегает членов миссии СНГ от посещения временно оккупированных территорий во время мониторинга будущих выборов в рф

Киев • УНН

 • 336 просмотра

МИД Украины призывает членов миссии СНГ не посещать временно оккупированные территории во время мониторинга выборов в Государственную думу рф. россия пытается легитимизировать оккупацию посредством незаконного голосования.

Украина предостерегает членов миссии СНГ от посещения временно оккупированных территорий во время мониторинга будущих выборов в рф

Министерство иностранных дел предостерегает членов миссии Содружества Независимых Государств от посещения временно оккупированных территорий во время мониторинга будущих выборов в Государственную думу рф. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН

"В связи с началом работы миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств для мониторинга будущих выборов в Государственную думу рф Министерство иностранных дел Украины предостерегает членов миссии от посещения временно оккупированных рф территорий Украины и участия в наблюдении за незаконно организованным там голосованием", - говорится в сообщении. 

В МИД заявили, что распространение рф избирательного процесса на временно оккупированные территории Украины является очередным грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также норм международного права. 

"Организация россией любого голосования на суверенной территории Украины является незаконной, а результаты такого голосования - ничтожными и не порождающими никаких правовых последствий. Присутствие иностранных наблюдателей не меняет незаконного характера такого голосования и не может быть основанием для признания его результатов", - добавили в МИД.

Также в министерстве добавили, что россия пытается использовать международное присутствие на временно оккупированных территориях Украины для признания результатов незаконно организованного избирательного процесса, оккупации и попытки аннексии украинских территорий.

"Украина призывает государства - участники СНГ неукоснительно соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, воздержаться от любых действий, которые рф может использовать для легитимации оккупации, и не признавать никаких результатов незаконного голосования на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в МИД. 

Напомним 

россия планирует провести незаконные выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. кремль хочет обеспечить там явку более 65–70% и не менее 70% голосов за "единую россию", чтобы использовать результаты для легитимации оккупации. 

Павел Башинский

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