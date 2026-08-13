Украинские операторы дронов победили американских военных на учениях в Германии — WSJ

В начале этого года во время военных учений в Германии военнослужащие армии США столкнулись с украинскими операторами беспилотников. В результате украинские операторы дронов победили американских военных, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Учения "Combined Resolve" в Германии позволили извлечь уроки из опыта Украины, сосредоточившись на боевых беспилотниках ближнего радиуса действия. Во время этих учений, состоявшихся в апреле и мае, проверялась способность войск-участников эксплуатировать небольшие беспилотники, используемые на передовой, и защищаться от их распространения. Эти дроны стали доминирующим элементом российско-украинской войны, говорится в публикации.

В учениях приняли участие около 3 500 американских военнослужащих, преимущественно из 3-й бронетанковой боевой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Их задачей было атаковать позиции, которые защищали силы противника на полигоне и имели подкрепление в виде украинских военнослужащих из 412-го полка "Nemesis" Сил беспилотных систем ВСУ.

Подобную подготовку невозможно получить в Соединенных Штатах - отметил генерал ВВС Алексус Гринкевич, главный военный руководитель Организации Североатлантического договора. Он добавил, что после проведения совместных учений сил НАТО с украинскими войсками "изменения впечатляют".

В то же время Элиот Коэн, научный сотрудник аналитического центра "Центр стратегических и международных исследований", отметил, что недавний боевой опыт показывает, насколько важную роль в современной войне играют беспилотники всех типов.

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