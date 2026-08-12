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Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты

Киев • УНН

 • 2706 просмотра

Украина реализует баллистическую программу. И хотя для нас это прежде всего вопрос эффективного противодействия врагу, появление такой технологии ставит Украину в один ряд с немногими странами, располагающими баллистическими ракетами.

Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты

Разработка собственной баллистической ракеты — технологически сложная задача. Далеко не все страны имеют в своем арсенале даже баллистические ракеты тактического уровня. О том, какие страны имеют в собственном арсенале баллистические ракеты, — читайте в материале УНН

Украина находится на пути к собственному запуску баллистических ракет. И это принципиально важно в войне с россией, ведь баллистические цели являются одними из самых сложных для перехвата, а такие ракеты имеют потенциал нести значительный заряд взрывчатки, а значит — поражать серьезные цели на территории врага. 

Но появление украинской баллистики имеет и определенную составляющую престижа и гордости, ведь, получив собственную ракету такого типа, Украина войдет в довольно небольшое число стран, обладающих подобными технологиями. 

Большинство стран реализовывали собственную баллистическую программу не один десяток лет — Украина же вынуждена делать все в невероятно сжатые сроки. 

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Украинская баллистическая программа 

В июле в Минобороны заявили об испытаниях баллистической ракеты. Речь шла об ОТРК "Сапсан" от КБ "Южное". Собственную баллистическую программу имеет и Fire Point. В их портфеле две ракеты: FP-7 и FP-9. Первая имеет заявленную дальность полета до 200 км, а вторая — 855 км.   

FP-7 по дальности полета можно сравнить с американскими ATACMS. Такие тактические баллистические ракеты нужны украинским военным для поражения складов и скоплений врага за "киллзоной" на расстоянии до 200 км. 

По  информации Fire Point,  ракета прошла около 15 испытательных пусков и сейчас находится на этапе сертификации в Министерстве обороны Украины. Что касается FP-9, то это уже ракета малой дальности, но благодаря способности преодолеть расстояние более 800 км эта ракета сможет достичь москвы. 

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Межконтинентальные ракеты 

В мире лишь небольшое количество стран имеют технологические возможности для создания и эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет. В этот перечень входят ядерные государства, поскольку именно МБР стали основным носителем ядерного вооружения. 

К этому классу относят ракеты дальностью более 5500 километров. 

На вооружении армии США находятся межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования "Minuteman III" (средняя дальность полета, в зависимости от нагрузки, 13 тысяч километров) и ракеты "Trident II", размещенные на подводных лодках (до 12 тысяч км). Эксперты оценивают арсенал ракет обоих типов примерно в 600 единиц. 

Запас МБР россии оценивается на уровне 500 единиц, большинство из них, вероятно, — относительно новые ракеты "Ярс" (потенциальная дальность полета до 12 тысяч км) наземного базирования, а также "Булава" и "Синева" — морского базирования. Что касается "Орешника", то по классификации дальности полета он скорее относится к баллистическим ракетам средней дальности. 

Китай имеет на вооружении серию ракет "Дунфэн" — "Восточный ветер". Среди них как минимум две — DF-31, DF-41 — относятся к классу межконтинентальных. По разным оценкам, дальность их полета может составлять до 15 тысяч километров. 

Франция имеет МБР только на подводных лодках. Так, французская ракета M51 имеет потенциальную дальность полета до 10 тысяч км.

Некоторые страны, такие как Израиль, не афишируют наличие у них МБР, но, по неофициальной информации, ракета Jericho IIІ способна преодолеть более 6 тысяч км. Противоречивая информация и относительно Индии — ракета Агни-V, по разным оценкам, имеет дальность от 5 до 8 тысяч км. 

Наиболее закрытой является информация о Северной Корее, но предполагается, что в семействе ракет Hwasong есть как минимум одна ракета этого класса. 

У кого есть ракеты меньшей дальности 

Несколько большее количество стран имеют баллистические ракеты меньшей дальности.

Речь идет о тактических баллистических ракетах — дальность до 300 км; баллистических ракетах малой дальности — дальность от 300 до 1000 км; баллистических ракетах средней дальности — дальность от 1000 до 5500 км. 

Мы уже упоминали о китайских ракетах "Дунфэн" — среди них есть образцы, работающие на тактических расстояниях, а также ракеты средней дальности. Интересно, что Китай поставлял баллистические ракеты Турции. Комплексы Yıldırım создавались на базе китайской ракеты B-611, позднее также в кооперации с Китаем появился комплекс Bora. Сегодня Турция уже имеет собственные разработки, такие как Tayfun Block-2 с заявленной дальностью полёта до 800 км. 

Армия США имеет на вооружении ATACMS — 300 км (с модернизациями до 450 км) и PrSM (дальность — 500 км). 

Действие российских баллистических ракет Украина испытывает на себе едва ли не каждую ночь. Это и "Искандер-М" с дальностью полёта до 500 км, и уже упомянутые комплексы "Ярс" и "Булава", способные запускать ракеты различной дальности. 

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Если говорить о ракетах с дальностью полёта до 5500 км, то собственное производство таких баллистических ракет также имеют Иран, Индия, Северная Корея и Пакистан. 

Юлия Мельник

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