Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты

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Украина уже довольно скоро может получить собственную баллистику. При этом на завершающем этапе не одна, а две ракетные программы. О том, какие цели на территории РФ потенциально смогут поразить украинские баллистические ракеты – читайте в материале УНН.

Недавно стало известно об испытаниях баллистики, разработкой которой занималось Министерство обороны. Вероятно, речь идет о ракетном комплексе «Сапсан» (экспортное название «Гром-2»), оснащенном баллистической ракетой. Эксперты ранее отмечали, что дальность полета этой ракеты – до 500 км.

Также развивает баллистическую программу и оборонная компания Fire Point. В их портфеле две ракеты: FP-7 и FP-9. Первая имеет заявленную дальность полета до 200 км, а вторая – 855 км.

В компании заявили, что FP-7 уже готова и у военных есть на нее запрос. FP-9, по словам главного конструктора Fire Point, находится на финальном этапе разработки.

"Сейчас делаем заливку двигателя, прожиг и все, и побежали", — поделился деталями руководитель Fire Point.

После этого ракета пройдет летные испытания.

Так куда же может попасть украинская баллистика?

Если мы говорим о баллистических ракетах, то это быстрые цели с коротким промежутком времени для реагирования, а если мы говорим о современной баллистике, то еще и маневренные в терминальной фазе. Далее мы очертим, какие потенциальные цели сможет поразить украинская баллистика – для полноты картины возьмем FP-9, которая имеет наибольшую заявленную дальность полета – 855 км. Этого вполне достаточно, чтобы держать под прицелом почти всю европейскую часть России.

Понятно, что дальность полета ракеты позволит поражать вражеские объекты во временно оккупированном Крыму, и до Москвы она тоже вполне способна добраться, ведь расстояние (в зависимости от места запуска ракеты) составляет около ± 500 км. Все эти территории, очевидно, покрывает и «Сапсан».

Конечно, глубина, на которую ракеты могут проникнуть на территорию России, зависит и от места запуска. И тут следует заметить, что FP-9 запускается с мобильных пусковых установок, а не с шахт, что делает ее запуск более маневренным. А значит и расстояние, которое ракета может преодолеть по территории России, возрастает.

Мы провели условный GIS-расчет и потенциально в зону поражения могут попасть 45 областей (всего в РФ 89 федеральных образований). Конечно, не все они попадают в потенциальную зону поражения полностью и, как мы уже указывали, важным является место старта ракеты. Но в целом это территории от Белгородской области до Дагестана, от Самары до Костромы, от Тулы до Калмыкии или даже Кабардино-Балкарии.

Итак, какие потенциальные цели расположены в пределах этой довольно большой территории?

Московская область:

РКК «Энергия» им. Королева (г. Королев) – одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности РФ;

НПО Машиностроения (г. Реутов) – разработчик крылатых ракет («Оникс», «Циркон», «Гранит»);

НПО «Энергомаш» (г. Химки) – ведущий производитель жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей и баллистических ракет;

КБ Химмаш им. Исаева (г. Королев) – разработка ракетных двигателей;

ЦНИИМаш (г. Королев) – главный научный центр ракетно-космической отрасли;

КБ машиностроения (Коломна) – разработчик оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», аэродинамических ракет «Кинжал», ПЗРК («Стрела», «Игла», «Верба»), противотанковых комплексов («Хризантема-С», «Штурм»).

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И это далеко не полный перечень. Есть интересные объекты и в других регионах, например:

Роствертол (Ростов-на-Дону) – авиастроительное предприятие холдинга «Вертолеты России», производит вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-26;

Воронежский завод полупроводниковых приборов «Сборка» – ключевой элемент ВПК, производит электронику для оперативно-тактических комплексов «Искандер» и других видов высокоточного оружия, включая крылатые ракеты Х-101;

Брянский автомобильный завод (БАЗ) – производитель шасси для ЗРК «Тор», «Бук» и других систем ПВО;

"Кремний Эл" (Брянск) – завод дискретной полупроводниковой техники и интегральных микросхем, которые используются в ракетах "Искандер" (дальность до 500 км). Атакован ракетами Storm Shadow в марте 2026;

Брянский химический завод – важная составляющая ВПК страны-агрессора (был атакован украинскими БПЛА в октябре 2025);

АО "Тайфун" (г. Калуга) – один из крупнейших оборонных заводов региона (Береговой ракетный комплекс "Бал-Э" и береговой тактический ракетный комплекс "Рубеж-МЭ").

Изображение создано с помощью ИИ

Также в 800-километровую зону поражения потенциально попадает ряд военных аэродромов и авиабаз:

авиабаза "Шайковка" – здесь базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и хранятся ракеты типа Х-22;

авиабаза Энгельс-2 – ключевая база стратегической авиации – Ту-95МС, Ту-160, носители крылатых ракет Х-101/Х-555;

Липецкий авиацентр – центр боевой подготовки и переподготовки лётного состава ВВС РФ, тестирования новых типов вооружений;

военный аэродром "Балтимор" – один из ключевых военных аэродромов РФ в войне против Украины, выполняющий роль базы для бомбардировщиков Су-34;

аэродром Саваслейка – аэродром в Нижегородской области, база истребителей-перехватчиков МиГ-31 (в том числе носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал").

На самом деле эти объекты достижимы и для украинских дальнобойных дронов, например, FP-1, производства той же Fire Point, но баллистика – это другой уровень угрозы – большая сила поражения и сложнее перехват.