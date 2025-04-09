Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после заявлений Милея

Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после того, как президент Аргентины Хавьер Милей сделал неуважительные комментарии, назвав президента Колумбии Густаво Петро "коммунистическим убийцей", что привело к обострению отношений между двумя странами.