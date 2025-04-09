Хавьер Милей

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27097 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тысячи аргентинцев вышли на ЛГБТ-марш в 23 городах страны после выступления президента Милеи в Давосе. Протестующие выступили против его заявлений о ЛГБТИК+ сообществе и планов отмены гендерной политики.

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Тим Кук планирует лично пожертвовать 1 млн долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа. Инаугурационный комитет имеет целью собрать более 150 млн долларов от различных компаний и лиц.

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Правительство Мадуро объявило вознаграждение за информацию о местонахождении лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Оппозиционер планирует вернуться в Венесуэлу 10 января, чтобы вступить в должность президента вместо Мадуро.

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Зеленский пригласил в Украину президента Аргентины Милея

Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Аргентины Хавьером Милеем. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности, а также партнерство в рамках МЕРКОСУР.

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Зеленский зажег ханукальные свечи с раввинами Украины на меноре от Милея

Президент Украины принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей вместе с раввинами Украины. На мероприятии присутствовали главные раввины из разных городов страны, а менора была подарена президентом Аргентины.

Общество • 25 декабря, 17:32 • 35329 просмотра

Трамп пригласил на свою инаугурацию президентов еще двух стран

Дональд Трамп пригласил президентов Аргентины и Сальвадора на свою инаугурацию, нарушая политическую традицию США. Хавьер Милей уже подтвердил свое участие, а Наиб Букеле еще колеблется из-за соображений безопасности.

Новости Мира • 18 декабря, 03:07 • 20237 просмотра

Хавьер Милей, скорее всего, примет участие в инаугурации Дональда Трампа, в январе

Дональд Трамп пригласил Хавьера Милея на церемонию инаугурации 20 января 2025 года. Это первый случай в истории, когда избранный президент США приглашает аргентинского коллегу на такое событие.

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Зеленский согласился на трехчасовое интервью с популярным подкастером Фридманом

Президент Украины дал согласие на интервью с Лексом Фридманом, чьи разговоры на YouTube имеют более 800 млн просмотров. Встреча состоится в Украине с подкастером, который брал интервью у Трампа и Маска.

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Аргентина распорядилась об аресте сторонников Болсонару

Суды Аргентины приняли решение арестовать 61 бразильца, причастного к беспорядкам в Бразилиа в январе 2023 года. Беглецы пытались избежать наказания, скрываясь в Аргентине.

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Президент Аргентины уволил главу МИД за голосование в ООН против санкций в отношении Кубы

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил главу МИД Диану Мондино из-за голосования за снятие санкций с Кубы. Аргентина впервые за время президентства Милея не поддержала позицию США.

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Зеленский встретился с президентом Аргентины Милеем на Саммите мира, обсудил Формулу мира и двустороннее сотрудничество

Президент Зеленский встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем на Саммите мира в Швейцарии, где они обсудили реализацию Формулы мира и двустороннее сотрудничество.

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Президент Аргентины таки прибыл на Саммит мира

Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Швейцарию для участия в официальной церемонии Саммита мира после того, как сначала передумал ехать.

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Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, решив вместо этого остаться в Аргентине на время национальных праздников.

политика • 7 июня, 12:40 • 191852 просмотра

Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея

Испания отозвала своего посла в Аргентине и потребовала публичных извинений от президента Аргентины Хавьера Милея за его высказывания, в которых он критиковал жену премьер-министра Испании Педро Санчеса как коррумпированную чиновницу.

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Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.

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Южная Африка заявляет, что пять стран подтвердили вступление в БРИКС

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Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 экономических реформ

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Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте

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16 человек погибли во время сильных штормов в Аргентине и Уругвае

Сильный шторм в Аргентине и Уругвае привел к гибели 16 человек: жертвами падения веток, обвала стены и сильного ветра. Президент Милей посетил пострадавшее место.

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