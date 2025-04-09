Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на должность Генсека ООН в 2026 году, когда завершится срок Антониу Гутерреша. Он также отметил «паралич» Совбеза ООН.
В аргентинском городе Баия-Бланка из-за сильных штормов и проливных дождей погибли как минимум 16 человек. Власти эвакуировали более 1500 жителей и объявили трехдневный национальный траур.
Певица Grimes публично обратилась к Илону Маску из-за игнорирования сообщений о серьезных медицинских проблемах их ребенка. Маск присутствовал на конференции CPAC и не отреагировал на просьбу матери своего ребенка.
В администрации президента Аргентины Хавьера Милея объявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Решение объясняют защитой суверенитета и критикой действий ВОЗ во время пандемии.
Тысячи аргентинцев вышли на ЛГБТ-марш в 23 городах страны после выступления президента Милеи в Давосе. Протестующие выступили против его заявлений о ЛГБТИК+ сообществе и планов отмены гендерной политики.
Тим Кук планирует лично пожертвовать 1 млн долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа. Инаугурационный комитет имеет целью собрать более 150 млн долларов от различных компаний и лиц.
Правительство Мадуро объявило вознаграждение за информацию о местонахождении лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Оппозиционер планирует вернуться в Венесуэлу 10 января, чтобы вступить в должность президента вместо Мадуро.
Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Аргентины Хавьером Милеем. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности, а также партнерство в рамках МЕРКОСУР.
Президент Украины принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей вместе с раввинами Украины. На мероприятии присутствовали главные раввины из разных городов страны, а менора была подарена президентом Аргентины.
Дональд Трамп пригласил президентов Аргентины и Сальвадора на свою инаугурацию, нарушая политическую традицию США. Хавьер Милей уже подтвердил свое участие, а Наиб Букеле еще колеблется из-за соображений безопасности.
Дональд Трамп пригласил Хавьера Милея на церемонию инаугурации 20 января 2025 года. Это первый случай в истории, когда избранный президент США приглашает аргентинского коллегу на такое событие.
Президент Украины дал согласие на интервью с Лексом Фридманом, чьи разговоры на YouTube имеют более 800 млн просмотров. Встреча состоится в Украине с подкастером, который брал интервью у Трампа и Маска.
Суды Аргентины приняли решение арестовать 61 бразильца, причастного к беспорядкам в Бразилиа в январе 2023 года. Беглецы пытались избежать наказания, скрываясь в Аргентине.
Президент Аргентины Хавьер Милей уволил главу МИД Диану Мондино из-за голосования за снятие санкций с Кубы. Аргентина впервые за время президентства Милея не поддержала позицию США.
Президент Зеленский встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем на Саммите мира в Швейцарии, где они обсудили реализацию Формулы мира и двустороннее сотрудничество.
Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Швейцарию для участия в официальной церемонии Саммита мира после того, как сначала передумал ехать.
Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, решив вместо этого остаться в Аргентине на время национальных праздников.
Испания отозвала своего посла в Аргентине и потребовала публичных извинений от президента Аргентины Хавьера Милея за его высказывания, в которых он критиковал жену премьер-министра Испании Педро Санчеса как коррумпированную чиновницу.
Колумбия выслала аргентинских дипломатов после того, как президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "убийцей, террористом и коммунистом".
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон впервые за 30 лет посетил Фолклендские острова, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в конфликте 1982 года, и подтвердить приверженность Великобритании к защите суверенитета островов.
Южная Африка подтвердила, что Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к БРИКС, тогда как Аргентина отклонила приглашение.
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после того, как президент Аргентины Хавьер Милей сделал неуважительные комментарии, назвав президента Колумбии Густаво Петро "коммунистическим убийцей", что привело к обострению отношений между двумя странами.
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о внедрении более 300 экономических реформ, направленных на приватизацию и дерегуляцию рынка, что вызвало протесты оппозиции.
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси был переизбран на новый шестилетний срок, получив 89,6% действительных голосов, на фоне того, что его страна сталкивается со значительными экономическими проблемами, включая высокий внешний долг и инфляцию.
Сильный шторм в Аргентине и Уругвае привел к гибели 16 человек: жертвами падения веток, обвала стены и сильного ветра. Президент Милей посетил пострадавшее место.