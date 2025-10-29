$42.080.01
Эксклюзив
14:53 • 1506 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 21256 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 19299 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 32074 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 21759 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 65613 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 46443 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 46689 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113952 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59165 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину для обсуждения ключевых перспектив

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Зеленский пригласил Милея в Украину для продолжения диалога и обсуждения развития отношений между странами.

Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину для обсуждения ключевых перспектив

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его в Украину, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поздравил Хавьера Милея с победой его партии на парламентских выборах. Президент Украины отметил, что Аргентина много делает, чтобы достичь успеха и быть сильной, и пожелал, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы.

Владимир Зеленский пригласил Президента Аргентины в Украину, чтобы продолжить диалог и обсудить ключевые перспективы развития отношений между странами. Украина и Аргентина могут реализовать много проектов вместе. Лидеры договорились, что их команды будут в контакте 

- говорится в сообщении.

Партия президента Милея одержала победу на промежуточных парламентских выборах в Аргентине27.10.25, 07:14 • 6250 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Хавьер Милей
Аргентина
Владимир Зеленский
Украина