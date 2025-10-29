Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину для обсуждения ключевых перспектив
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Зеленский пригласил Милея в Украину для продолжения диалога и обсуждения развития отношений между странами.
Детали
Глава государства поздравил Хавьера Милея с победой его партии на парламентских выборах. Президент Украины отметил, что Аргентина много делает, чтобы достичь успеха и быть сильной, и пожелал, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы.
Владимир Зеленский пригласил Президента Аргентины в Украину, чтобы продолжить диалог и обсудить ключевые перспективы развития отношений между странами. Украина и Аргентина могут реализовать много проектов вместе. Лидеры договорились, что их команды будут в контакте
