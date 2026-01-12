В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
Киев • УНН
Ученик 9-го класса школы на Оболони совершил нападение с ножом на одноклассника и учительницу. Он ранил одноклассника в живот, а учительнице порезал руку.
Сегодня ученик одной из столичных школ совершил нападение с ножом на учительницу и одноклассника. УНН стали известны детали происшествия.
Детали
События развернулись в школе на Оболони. Нападавший - ученик 9-го класса этой школы. Известно, что он забежал в класс с ножом и в шлеме. После чего нанес ранения однокласснику в живот и порезал руку учительнице. После этого нападавший забежал в туалет, где порезал себе руки и выбросил нож со шлемом.
Что стало причиной нападения - сейчас выясняют правоохранители. Парня задержали.
