Ексклюзив
08:44 • 7858 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 8610 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 15142 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 25973 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 34454 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 31592 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 30575 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 56896 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 38306 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35605 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту

Київ • УНН

 • 7872 перегляди

Учень 9-го класу школи на Оболоні здійснив напад з ножем на однокласника та вчительку. Він поранив однокласника в живіт, а вчительці порізав руку.

У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту

Сьогодні учень однієї з столичних шкіл здійснив напад з ножем на вчительку і однокласника. УНН стали відомі деталі події.

Деталі

Події розгорнулися у школі на Оболоні. Нападник учень 9-го класу цієї школи. Відомо, що він забіг до класу з ножем і в шоломі. Після чого наніс поранення однокласникові у живіт і порізав руку вчительці. Після цього нападник забіг у туалет, де порізав собі руки та викинув ніж з шоломом.

Що стало причиною нападу - наразі з’ясовують правоохоронці. Хлопця затримали.

Лілія Подоляк

СуспільствоКиївКримінал та НП
Сутички