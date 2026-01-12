У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту

Сьогодні учень однієї з столичних шкіл здійснив напад з ножем на вчительку і однокласника. УНН стали відомі деталі події.

Деталі

Події розгорнулися у школі на Оболоні. Нападник учень 9-го класу цієї школи. Відомо, що він забіг до класу з ножем і в шоломі. Після чого наніс поранення однокласникові у живіт і порізав руку вчительці. Після цього нападник забіг у туалет, де порізав собі руки та викинув ніж з шоломом.

Що стало причиною нападу - наразі з’ясовують правоохоронці. Хлопця затримали.

