У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: поліція з’ясовує обставини

05:16 • 11184 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21
11 січня, 18:21 • 21254 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41
11 січня, 16:41 • 30089 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
11 січня, 13:53 • 28430 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
11 січня, 11:39 • 28171 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
11 січня, 09:33
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 51638 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
11 січня, 06:05 • 36184 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
11 січня, 04:31 • 35031 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45
10 січня, 11:45 • 44940 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
10 січня, 08:55 • 70931 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України
11 січня, 22:25
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
11 січня, 23:46
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від Bloomberg
12 січня, 00:00
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
12 січня, 00:45
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів
02:10
Парад сили і моментістини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 51650 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають
9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
8 січня, 15:30
Дональд Трамп
Джером Пауелл
Віталій Кличко
Алі Хаменеї
Лев XIV
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Ґренландія
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
8 січня, 08:37
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: поліція з'ясовує обставини
Київ • УНН

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Поліція Києва встановлює обставини нападу учня з ножем на вчительку та однокласника 12 січня. Потерпілим надається медична допомога, нападника затримано.

У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: поліція з’ясовує обставини

Поліція встановлює обставини нападу, що стався 12 січня в одній зі шкіл Києва. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.

Деталі

"За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника" - йдеться у дописі поліції.

Крім того, вказано, що потерпілим надається необхідна медична допомога.

Нападника затримали на місці події. Наразі правоохоронці працюють у школі та зʼясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо

Правоохоронці Києва перевіряють інформацію про можливий напад на жінку у Святошинському районі. У соцмережах поширюється інформація про озброєного чоловіка, який нібито напав на жінку та відкрив стрілянину.

Алла Кіосак

