У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: поліція з’ясовує обставини
Київ • УНН
Поліція Києва встановлює обставини нападу учня з ножем на вчительку та однокласника 12 січня. Потерпілим надається медична допомога, нападника затримано.
Поліція встановлює обставини нападу, що стався 12 січня в одній зі шкіл Києва. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.
Деталі
"За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника" - йдеться у дописі поліції.
Крім того, вказано, що потерпілим надається необхідна медична допомога.
Нападника затримали на місці події. Наразі правоохоронці працюють у школі та зʼясовують усі обставини інциденту.
Нагадаємо
Правоохоронці Києва перевіряють інформацію про можливий напад на жінку у Святошинському районі. У соцмережах поширюється інформація про озброєного чоловіка, який нібито напав на жінку та відкрив стрілянину.