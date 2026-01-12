У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: поліція з’ясовує обставини

Поліція встановлює обставини нападу, що стався 12 січня в одній зі шкіл Києва. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.

Деталі

"За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника" - йдеться у дописі поліції.

Крім того, вказано, що потерпілим надається необхідна медична допомога.

Нападника затримали на місці події. Наразі правоохоронці працюють у школі та зʼясовують усі обставини інциденту.

