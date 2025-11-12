Напад на жінку та стрілянина у Києві: поліція перевіряє інформацію
Київ • УНН
Правоохоронці Києва перевіряють інформацію про можливий напад на жінку у Святошинському районі. У соцмережах поширюється інформація про озброєного чоловіка, який нібито напав на жінку та відкрив стрілянину.
У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий напад на жінку у Святошинському, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.
Деталі
Наразі у соціальних мережах поширюється інформація про чоловіка, який нібито скоїв озброєний напад на жінку та відкрив стрілянину.
Попередньо, повідомлень щодо зазначених подій до поліції не надходило. За вказаним фактом поліцейські проводять перевірку з метою встановлення усіх обставин події та достовірності зазначених відомостей, додали у поліції.
Додамо
У Tg-каналах з'явилось повдіомлення, що на Святошино озброєний чоловік намагався підрізати дівчину та стріляв.
В районі помітили небезпечного киянина з ножем і пістолетом. Учора він нібито напав на перехожу, після чого відкрив стрілянину. За словами очевидців, був у чорному одязі, в масці, низького зросту - йдеться у повідомленні.
Під Києвом чоловік напав на жінку на території монастиря: зловмисника затримано10.11.25, 19:00 • 28020 переглядiв