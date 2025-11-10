Під Києвом чоловік напав на жінку на території монастиря: зловмисника затримано
Київ • УНН
У Білій Церкві 38-річний чоловік напав на жінку на території жіночого монастиря. Зловмисника затримали, він перебуває під вартою за інші злочини.
У Київській області чоловік скоїв напад на жінку а території жіночого монастиря. Зловмисника встановили та затримали, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
За даними правоохоронців, подія трапилась 7 листопада о 11:00 у Білій Церкві, а саме на території жіночого монастиря. Правоохоронці зʼясували, що 38-річний фігурант застосував фізичну силу щодо жінки.
Працівники поліції встановили та затримали зловмисника, він перебуває під вартою за скоєння ряду інших злочинів. Наразі поліцейські проводять комплекс заходів для встановлення жінки, яка постраждала від неправомірних дій зловмисника.