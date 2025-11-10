$41.960.02
19:55 • 10531 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26652 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34959 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52249 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33827 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50344 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41357 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22943 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24850 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26281 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Під Києвом чоловік напав на жінку на території монастиря: зловмисника затримано

Київ • УНН

 27967 перегляди

У Білій Церкві 38-річний чоловік напав на жінку на території жіночого монастиря. Зловмисника затримали, він перебуває під вартою за інші злочини.

Під Києвом чоловік напав на жінку на території монастиря: зловмисника затримано

У Київській області чоловік скоїв напад на жінку а території жіночого монастиря. Зловмисника встановили та затримали, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

За даними правоохоронців, подія трапилась 7 листопада о 11:00 у Білій Церкві, а саме на території жіночого монастиря. Правоохоронці зʼясували, що 38-річний фігурант застосував фізичну силу щодо жінки.

У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінок09.09.25, 15:33 • 13113 переглядiв

Працівники поліції встановили та затримали зловмисника, він перебуває під вартою за скоєння ряду інших злочинів. Наразі поліцейські проводять комплекс заходів для встановлення жінки, яка постраждала від неправомірних дій зловмисника.

Антоніна Туманова

