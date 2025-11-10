Под Киевом мужчина напал на женщину на территории монастыря: злоумышленник задержан
Киев • УНН
В Белой Церкви 38-летний мужчина напал на женщину на территории женского монастыря. Злоумышленник задержан, он находится под стражей за другие преступления.
В Киевской области мужчина совершил нападение на женщину на территории женского монастыря. Злоумышленника установили и задержали, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
По данным правоохранителей, происшествие случилось 7 ноября в 11:00 в Белой Церкви, а именно на территории женского монастыря. Правоохранители выяснили, что 38-летний фигурант применил физическую силу в отношении женщины.
Сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, он находится под стражей за совершение ряда других преступлений. Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий для установления женщины, пострадавшей от неправомерных действий злоумышленника.