Под Киевом мужчина напал на женщину на территории монастыря: злоумышленник задержан

В Киевской области мужчина совершил нападение на женщину на территории женского монастыря. Злоумышленника установили и задержали, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие случилось 7 ноября в 11:00 в Белой Церкви, а именно на территории женского монастыря. Правоохранители выяснили, что 38-летний фигурант применил физическую силу в отношении женщины.

Сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, он находится под стражей за совершение ряда других преступлений. Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий для установления женщины, пострадавшей от неправомерных действий злоумышленника.