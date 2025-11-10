Под Киевом мужчина напал на женщину на территории монастыря: злоумышленник задержан

$41.980.11
17:42 • 2542 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36 • 32208 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 42907 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 34286 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 47731 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 86445 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 41810 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 45477 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 39104 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 31069 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Популярные новости
россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский10 ноября, 08:49 • 29052 просмотра
В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго10 ноября, 08:51 • 26672 просмотра
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление10 ноября, 09:27 • 44014 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 55125 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10 ноября, 10:55 • 48498 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto14:34 • 14497 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto13:36 • 32212 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове13:27 • 16707 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
13:10 • 42908 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 86445 просмотра
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto13:25 • 13655 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 55631 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 72352 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 120107 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 187830 просмотра
Под Киевом мужчина напал на женщину на территории монастыря: злоумышленник задержан

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

В Белой Церкви 38-летний мужчина напал на женщину на территории женского монастыря. Злоумышленник задержан, он находится под стражей за другие преступления.

Под Киевом мужчина напал на женщину на территории монастыря: злоумышленник задержан

В Киевской области мужчина совершил нападение на женщину на территории женского монастыря. Злоумышленника установили и задержали, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие случилось 7 ноября в 11:00 в Белой Церкви, а именно на территории женского монастыря. Правоохранители выяснили, что 38-летний фигурант применил физическую силу в отношении женщины.

В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщин09.09.25, 15:33 • 13104 просмотра

Сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, он находится под стражей за совершение ряда других преступлений. Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий для установления женщины, пострадавшей от неправомерных действий злоумышленника.

Антонина Туманова

