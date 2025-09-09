$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 29376 просмотра
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщин

Киев • УНН

 • 238 просмотра

В Киеве задержан 60-летний уроженец Черкасской области, который в течение лета нападал на женщин. Мужчине объявлено подозрение в изнасиловании и разбойных нападениях, он взят под стражу без права залога.

В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщин

В столице правоохранители задержали 60-летнего уроженца Черкасской области, который в течение лета нападал на женщин в разных районах Киева. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчине уже объявлено подозрение в изнасиловании и разбойных нападениях. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемый выслеживал своих жертв в безлюдных местах. На Лукьяновском кладбище он напал на 26-летнюю женщину, повалил ее на землю и пытался раздеть. Угрожая ножом, отобрал у нее украшения и деньги. Жертва умоляла не трогать ее, сообщив, что беременна. После этого нападавший скрылся.

В то же время за некоторое время до этого нападения в Днепровском районе этот мужчина напал на 20-летнюю девушку, которая возвращалась с работы. Он напал на нее сзади, приставил к ее шее нож и заставил пойти с ним в безлюдное место. Там мужчина изнасиловал девушку и забрал украшения и деньги

– сообщили в прокуратуре. 

По этим фактам ему инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153 и ч. 4 ст. 187 УК Украины – изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой. Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет заключения.

Виктимблейминг: почему чаще осуждают жертву, а не насильника02.02.23, 09:42 • 1903244 просмотра

Оказалось, что задержанный ранее уже отбывал наказание: в 2014 году он получил 14 лет заключения за убийство из корыстных побуждений, грабеж и разбой. В июле этого года его освободили по достижении пенсионного возраста.

По ходатайству прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры Киева суд избрал для мужчины меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается, его проводят следователи Шевченковского и Днепровского управлений полиции.

В Сумах задержали мужчину за сексуальное насилие над его 6-летней племянницей08.07.23, 02:14 • 679993 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Черкасская область
Киев