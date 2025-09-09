В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщин

В столице правоохранители задержали 60-летнего уроженца Черкасской области, который в течение лета нападал на женщин в разных районах Киева. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчине уже объявлено подозрение в изнасиловании и разбойных нападениях. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

По данным следствия, подозреваемый выслеживал своих жертв в безлюдных местах. На Лукьяновском кладбище он напал на 26-летнюю женщину, повалил ее на землю и пытался раздеть. Угрожая ножом, отобрал у нее украшения и деньги. Жертва умоляла не трогать ее, сообщив, что беременна. После этого нападавший скрылся.

В то же время за некоторое время до этого нападения в Днепровском районе этот мужчина напал на 20-летнюю девушку, которая возвращалась с работы. Он напал на нее сзади, приставил к ее шее нож и заставил пойти с ним в безлюдное место. Там мужчина изнасиловал девушку и забрал украшения и деньги