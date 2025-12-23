$42.150.10
15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
публикации
15:15
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джеффри Эпштейн
Биньямин Нетаньяху
Грета Тунберг
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Израиль
Одесская область
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку Чернигова, продолжается эвакуация жителей

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

В Чернигове вражеский БПЛА попал в 9-й этаж многоэтажного дома, вызвав пожар и выбив окна. Экстренные службы проводят эвакуацию жителей, информация о пострадавших уточняется.

Вражеский беспилотник попал в многоэтажку Чернигова, продолжается эвакуация жителей

В Чернигове вражеский беспилотник попал в многоэтажку, проводится эвакуация жителей. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

БпЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется

- сообщил Брижинский.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация людей из дома.

Часть Чернигова осталась без света после атаки рф23.12.25, 20:17 • 1232 просмотра

Напомним

Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Чернигове, вспыхнул пожар.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Чернигов