Вражеский беспилотник попал в многоэтажку Чернигова, продолжается эвакуация жителей
Киев • УНН
В Чернигове вражеский БПЛА попал в 9-й этаж многоэтажного дома, вызвав пожар и выбив окна. Экстренные службы проводят эвакуацию жителей, информация о пострадавших уточняется.
В Чернигове вражеский беспилотник попал в многоэтажку, проводится эвакуация жителей. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
БпЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация людей из дома.
Часть Чернигова осталась без света после атаки рф23.12.25, 20:17 • 1232 просмотра
Напомним
Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Чернигове, вспыхнул пожар.