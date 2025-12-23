Часть Чернигова осталась без света после атаки рф
Киев • УНН
В результате обстрела рф поврежден энергообъект в Черниговском районе, что привело к обесточиванию части Чернигова. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
После атаки рф на важный энергообъект часть Чернигова осталась без света, передает УНН со ссылкой на Черниговоблэнерго.
В результате рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточена часть города Чернигов
Жителей призвали сохранять спокойствие - "как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам".
Напомним
Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, армия рф атаковала объект критической инфраструктуры в Чернигове, вспыхнул пожар.