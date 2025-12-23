$42.150.10
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 10056 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 14163 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 23590 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 11:41 • 20155 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 25562 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15870 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
23 грудня, 08:27 • 17104 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22630 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38228 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Частина Чернігова залишилась без світла після атаки рф

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Внаслідок обстрілу рф пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі, що призвело до знеструмлення частини Чернігова. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Частина Чернігова залишилась без світла після атаки рф

Після атаки рф на важливий енергооб'єкт частина Чернігова залишилась без світла, передає УНН із посиланням на Чернігівобленерго.

Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено частину міста Чернігів 

- йдеться у повідомленні.

Жителів закликали зберігати спокій - "щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт".

У трьох областях тривають відновлювальні роботи після нічної атаки рф на енергооб'єкти - Міненерго23.12.25, 19:21 • 1386 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, армія рф атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Чернігові, спалахнула пожежа.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Чернігів