Частина Чернігова залишилась без світла після атаки рф
Внаслідок обстрілу рф пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі, що призвело до знеструмлення частини Чернігова. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Після атаки рф на важливий енергооб'єкт частина Чернігова залишилась без світла, передає УНН із посиланням на Чернігівобленерго.
Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено частину міста Чернігів
Жителів закликали зберігати спокій - "щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт".
Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, армія рф атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Чернігові, спалахнула пожежа.