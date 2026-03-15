Канада та країни Північної Європи домовились про спільне військове виробництво
Київ • УНН
Прем'єри шести країн домовилися про спільне військове виробництво та підтримку України. Канада інвестує 35 мільярдів доларів у оборону Арктики.
Канада і п’ять країн Північної Європи домовились про посилення співпраці у сфері військово-промислового виробництва та інших напрямках, зокрема, підтримці України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Під час зустрічі в Осло прем'єр-міністри Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Канади домовилися про поглиблення військово-промислової кооперації.
Ми всі згодні: якщо витрачатимемо ці кошти окремо або без узгодженості, це не буде вигідним для платників податків. Це також не захистить наших громадян настільки, наскільки потрібно
Водночас голова уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що "старий світовий порядок зник і, ймовірно, не повернеться".
Ми маємо побудувати щось нове, і це має бути світовий порядок, заснований на цінностях, які ми відстоюємо
Додатково
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про масштабну програму інвестицій у військову інфраструктуру в Арктичному регіоні. Уряд країни планує спрямувати близько 35 млрд канадських доларів на зміцнення оборонної присутності на півночі Канади.
Нагадаємо
Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, який може ускладнити росії військову співпрацю з Іраном.