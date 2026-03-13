$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 15549 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 39750 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 38876 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 55660 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 31024 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 22008 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 18126 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23239 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40120 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50042 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Канада інвестує десятки мільярдів доларів у військову інфраструктуру Арктики

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Уряд Канади модернізує три оперативні бази для захисту суверенітету на півночі. Витрати на оборону планують збільшити до 5% ВВП до 2035 року.

Канада інвестує десятки мільярдів доларів у військову інфраструктуру Арктики

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про масштабну програму інвестицій у військову інфраструктуру в Арктичному регіоні. Уряд планує спрямувати близько 35 млрд канадських доларів на зміцнення оборонної присутності на півночі країни. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Основна частина коштів піде на розвиток трьох передових оперативних баз у містах Єллоунайф, Інувік та Ікалуїт. За словами Карні, ці об’єкти мають дозволити канадським збройним силам ефективно захищати арктичний регіон навіть без підтримки союзників.

У НАТО занепокоєні зростаючим інтересом Китаю до Арктики11.02.26, 19:17 • 4277 переглядiв

Прем’єр наголосив, що інвестиції підуть на модернізацію аеродромів, будівництво ангарів, складів боєприпасів і палива, а також розвиток військових та інформаційних систем.

Канада бере на себе повну відповідальність за захист нашого арктичного суверенітету

– заявив Карні під час виступу в Єллоунайфі.

Підвищена увага до Арктики пов’язана зі зростанням геополітичної конкуренції у регіоні, зокрема через активність Росії та Китаю, а також через відкриття нових морських шляхів унаслідок зміни клімату.

Уряд Канади планує до 2035 року збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Арктичний регіон займає близько 40% території країни, однак там проживає лише близько 150 тисяч людей, більшість з яких належать до корінного народу інуїтів.

НАТО запускає ініціативу Arctic Century для посилення стримування в Арктиці11.02.26, 17:32 • 4356 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Державний бюджет
Марк Карні
Financial Times
Канада
Китай