Канада інвестує десятки мільярдів доларів у військову інфраструктуру Арктики

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про масштабну програму інвестицій у військову інфраструктуру в Арктичному регіоні. Уряд планує спрямувати близько 35 млрд канадських доларів на зміцнення оборонної присутності на півночі країни. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Основна частина коштів піде на розвиток трьох передових оперативних баз у містах Єллоунайф, Інувік та Ікалуїт. За словами Карні, ці об’єкти мають дозволити канадським збройним силам ефективно захищати арктичний регіон навіть без підтримки союзників.

Прем’єр наголосив, що інвестиції підуть на модернізацію аеродромів, будівництво ангарів, складів боєприпасів і палива, а також розвиток військових та інформаційних систем.

Канада бере на себе повну відповідальність за захист нашого арктичного суверенітету – заявив Карні під час виступу в Єллоунайфі.

Підвищена увага до Арктики пов’язана зі зростанням геополітичної конкуренції у регіоні, зокрема через активність Росії та Китаю, а також через відкриття нових морських шляхів унаслідок зміни клімату.

Уряд Канади планує до 2035 року збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Арктичний регіон займає близько 40% території країни, однак там проживає лише близько 150 тисяч людей, більшість з яких належать до корінного народу інуїтів.

