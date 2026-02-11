НАТО запускає ініціативу Arctic Century для посилення стримування в Арктиці

НАТО оголосило про запуск нової ініціативи Arctic Century, яка має об’єднати військові активності Альянсу та союзників у Крайньому Північному регіоні в єдиний оперативний підхід і посилити стримування на тлі зростання військової активності росії та інтересу Китаю до Арктики. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН.

За словами Рютте, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО суттєво зміцнив позиції Альянсу в регіоні та його арктичні спроможності. Водночас він наголосив, що в умовах активізації російських військових дій і зростання геополітичної уваги Китаю до Крайньої Півночі цього недостатньо, тому НАТО було змушене зробити додаткові кроки.

Ініціатива Arctic Century передбачає координацію дій НАТО і країн-союзників у регіоні в межах єдиної загальної концепції. На початковому етапі вона об’єднає масштабні військові навчання, зокрема Arctic Endurance під проводом Данії та Cold Response у Норвегії. У цих маневрах беруть участь десятки тисяч військовослужбовців разом із технікою, адаптованою до дій в екстремальних арктичних умовах.

Генсек НАТО зазначив, що синхронізація таких навчань і операцій дозволить не лише зміцнити військову присутність Альянсу в Арктиці, а й сформувати більш цілісне бачення потенційних загроз у регіоні. Це, за його словами, дасть змогу швидко виявляти прогалини в обороні та оперативно їх усувати.

Рютте підкреслив, що запуск Arctic Century є частиною ширшої стратегії НАТО з посилення стримування і оборони. Найближча зустріч міністрів оборони Альянсу буде присвячена реалізації оборонних інвестицій і промислових зобов’язань, зміцненню безпеки на всіх напрямках та продовженню підтримки України в умовах триваючої агресії росії.

За його словами, Альянс і надалі зосереджуватиметься на колективній безпеці, усвідомлюючи, що стабільність в Арктиці є невід’ємною складовою безпеки всього євроатлантичного простору.

