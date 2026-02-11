$43.090.06
14:43 • 1902 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 10243 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 11200 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 15316 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 26464 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22913 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37372 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37802 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33301 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32568 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 26464 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 40290 перегляди
НАТО запускає ініціативу Arctic Century для посилення стримування в Арктиці

Київ • УНН

 • 280 перегляди

НАТО оголосило про запуск ініціативи Arctic Century для об'єднання військових активностей у Крайній Півночі. Це посилить стримування на тлі зростання військової активності росії та інтересу Китаю.

НАТО запускає ініціативу Arctic Century для посилення стримування в Арктиці

НАТО оголосило про запуск нової ініціативи Arctic Century, яка має об’єднати військові активності Альянсу та союзників у Крайньому Північному регіоні в єдиний оперативний підхід і посилити стримування на тлі зростання військової активності росії та інтересу Китаю до Арктики. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН.

Деталі

За словами Рютте, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО суттєво зміцнив позиції Альянсу в регіоні та його арктичні спроможності. Водночас він наголосив, що в умовах активізації російських військових дій і зростання геополітичної уваги Китаю до Крайньої Півночі цього недостатньо, тому НАТО було змушене зробити додаткові кроки.

Ініціатива Arctic Century передбачає координацію дій НАТО і країн-союзників у регіоні в межах єдиної загальної концепції. На початковому етапі вона об’єднає масштабні військові навчання, зокрема Arctic Endurance під проводом Данії та Cold Response у Норвегії. У цих маневрах беруть участь десятки тисяч військовослужбовців разом із технікою, адаптованою до дій в екстремальних арктичних умовах.

НАТО збільшить оборонні витрати до 5% ВВП - Рютте

Генсек НАТО зазначив, що синхронізація таких навчань і операцій дозволить не лише зміцнити військову присутність Альянсу в Арктиці, а й сформувати більш цілісне бачення потенційних загроз у регіоні. Це, за його словами, дасть змогу швидко виявляти прогалини в обороні та оперативно їх усувати.

Рютте підкреслив, що запуск Arctic Century є частиною ширшої стратегії НАТО з посилення стримування і оборони. Найближча зустріч міністрів оборони Альянсу буде присвячена реалізації оборонних інвестицій і промислових зобов’язань, зміцненню безпеки на всіх напрямках та продовженню підтримки України в умовах триваючої агресії росії.

За його словами, Альянс і надалі зосереджуватиметься на колективній безпеці, усвідомлюючи, що стабільність в Арктиці є невід’ємною складовою безпеки всього євроатлантичного простору.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 13 по 15 лютого.

Андрій Тимощенков

