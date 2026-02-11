НАТО збільшить оборонні витрати до 5% ВВП - Рютте

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 114 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 5056 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 9222 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 13699 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 24348 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22269 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 36747 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37340 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 32812 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32375 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 18601 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 14379 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 18306 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 13675 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 11731 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 5056 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 8200 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 11878 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 24348 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 39188 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Одеса
Село
Сполучені Штати Америки
Львів
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 4312 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 9246 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29326 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 30823 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 29917 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Дипломатка

НАТО збільшить оборонні витрати до 5% ВВП - Рютте

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Країни НАТО домовилися поступово підвищити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року. Це супроводжуватиметься посиленням оборонної промисловості та спроможностей Альянсу.

НАТО збільшить оборонні витрати до 5% ВВП - Рютте

Країни НАТО домовилися поступово підвищити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, паралельно посилюючи оборонну промисловість і спроможності Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає УНН.

Деталі

Рютте наголосив, що разом із фінансуванням НАТО має забезпечити наявність необхідних спроможностей для закупівель. Йдеться про розвиток оборонно-промислової бази, збільшення виробництва систем протиповітряної оборони, боєприпасів і зміцнення ланцюгів постачання по обидва боки Атлантики.

Також він відзначив прогрес у перерозподілі відповідальності в командній структурі НАТО. За його словами, союзники нещодавно погодили новий розподіл посад старших офіцерів, у межах якого європейські країни, зокрема нові члени Альянсу, беруть на себе більшу роль у керівництві.

Нагадаємо

Гендиректор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що росія не нападе на Естонію або іншу країну НАТО наступного року. Однак кремль все ще становить небезпеку, посилюючи свої збройні сили.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Естонія