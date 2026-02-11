НАТО збільшить оборонні витрати до 5% ВВП - Рютте

Країни НАТО домовилися поступово підвищити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, паралельно посилюючи оборонну промисловість і спроможності Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає УНН.

Деталі

Рютте наголосив, що разом із фінансуванням НАТО має забезпечити наявність необхідних спроможностей для закупівель. Йдеться про розвиток оборонно-промислової бази, збільшення виробництва систем протиповітряної оборони, боєприпасів і зміцнення ланцюгів постачання по обидва боки Атлантики.

Також він відзначив прогрес у перерозподілі відповідальності в командній структурі НАТО. За його словами, союзники нещодавно погодили новий розподіл посад старших офіцерів, у межах якого європейські країни, зокрема нові члени Альянсу, беруть на себе більшу роль у керівництві.

Нагадаємо

Гендиректор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що росія не нападе на Естонію або іншу країну НАТО наступного року. Однак кремль все ще становить небезпеку, посилюючи свої збройні сили.