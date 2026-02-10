росія не нападе на Естонію чи НАТО наступного року, але залишається небезпечною загрозою - розвідка

росія не має наміру наступного року нападати на Естонію або іншу країну НАТО. Тим не менш, кремль все ще становить небезпеку, здатен одночасно вести агресивну війну проти України та посилювати свої збройні сили. Про це зазначив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, передає УНН.

Деталі

Розін додав, що Естонія і вся Європа "в цілому вжили заходів", які змушують Кремль дуже ретельно зважувати, чи варто щось робити. Водночас він підкреслив, що військова реформа, яку проводить росія, в майбутньому посилить її військові можливості. Для того, щоб протистояти цьому, Естонії та іншим країнам НАТО необхідно продовжувати інвестувати в зміцнення своєї обороноздатності.

У своєму щорічному звіті Департамент зовнішньої розвідки Естонської республіки також вказує, що росія планує значне розширення свого арсеналу безпілотних літальних апаратів і збільшення обсягів виробництва боєприпасів. Зокрема, в російській армії планується створити близько 190 батальйонів безпілотних систем, і за останні чотири роки виробництво артилерійських снарядів в країні зросло в 17 разів.

Тверда і спокійна готовність - ось що насправді стримує росію. Так ми показуємо Кремлю ті якості, яких він найбільше боїться: ми вільні, рішучі і наполегливі, і ми приймаємо рішення самостійно, без зовнішнього тиску - заявив Каупо Розін.

Нагадаємо

Влада Естонії додала 1073 російських бойовиків до списку нев'їзних до Шенгенської зони. Зазначається, що ці особи скоювали злочини в Україні та становлять загрозу для європейської безпеки.