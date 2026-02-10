россия не нападет на Эстонию или НАТО в следующем году, но остается опасной угрозой - разведка

россия не намерена в следующем году нападать на Эстонию или другую страну НАТО. Тем не менее, кремль все еще представляет опасность, способен одновременно вести агрессивную войну против Украины и усиливать свои вооруженные силы. Об этом заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает УНН.

Детали

Розин добавил, что Эстония и вся Европа "в целом приняли меры", которые заставляют Кремль очень тщательно взвешивать, стоит ли что-то делать. В то же время он подчеркнул, что военная реформа, которую проводит россия, в будущем усилит ее военные возможности. Для того, чтобы противостоять этому, Эстонии и другим странам НАТО необходимо продолжать инвестировать в укрепление своей обороноспособности.

В своем ежегодном отчете Департамент внешней разведки Эстонской республики также указывает, что россия планирует значительное расширение своего арсенала беспилотных летательных аппаратов и увеличение объемов производства боеприпасов. В частности, в российской армии планируется создать около 190 батальонов беспилотных систем, и за последние четыре года производство артиллерийских снарядов в стране выросло в 17 раз.

Твердая и спокойная готовность – вот что на самом деле сдерживает россию. Так мы показываем Кремлю те качества, которых он больше всего боится: мы свободны, решительны и настойчивы, и мы принимаем решения самостоятельно, без внешнего давления - заявил Каупо Розин.

Напомним

Власти Эстонии добавили 1073 российских боевиков в список невъездных в Шенгенскую зону. Отмечается, что эти лица совершали преступления в Украине и представляют угрозу для европейской безопасности.