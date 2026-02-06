Естонія додала до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків - глава МЗС

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
16:55 • 4170 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 8876 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 10514 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 10254 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 13249 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 10768 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 22741 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17049 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19761 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63812 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2м/с
80%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 17635 перегляди
Кабмін вилучив з Держреєстру нерухомих пам’яток місце Переяславської ради 1654 рокуPhoto6 лютого, 10:04 • 4318 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 11650 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 20318 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС14:17 • 5996 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 13223 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 20402 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 22717 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 34057 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63799 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Абу-Дабі
Село
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto17:59 • 710 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 19939 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 22800 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 31969 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 35196 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Свіфт

Естонія додала до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків - глава МЗС

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Естонія додала 1073 російських бойовиків до списку нев'їзних до Шенгенської зони. Ці особи скоювали злочини в Україні та становлять загрозу для європейської безпеки.

Естонія додала до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків - глава МЗС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив про внесення до списку нев'їзних до Шенгенської зони 1073 російських окупантів, які беруть участь у російсько-українській війні. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Ми обіцяли діяти і виконали. Естонія додала до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Шенгенської зони, ще 1073 російських бойовиків, які воюють в Україні. Це особи, які скоїли тяжкі злочини в Україні, включаючи вбивства, руйнування, зґвалтування та мародерство. Серед них є засуджені злочинці, звільнені з в'язниць та відправлені на передову, а також особи, які відкрито вороже налаштовані до Європи

- йдеться у повідомленні.

За його словами, колишні бойовики є вербувальниками для російської розвідки та становлять реальну загрозу підривної діяльності та організованої злочинності на європейській землі.

Закриття Шенгенської зони для них – це захист безпеки всіх європейців. Ми прагнемо забезпечити, щоб жоден громадянин Росії, який взяв зброю проти України, не міг в'їхати до Європи. Агресія має свою ціну. Заборона в'їзду до Шенгенської зони є частиною цієї ціни. Не можна вбивати один день і насолоджуватися цивілізованою Європою наступного

- наголосив Цахкна.

Нагадаємо

Естонія закриває пункти Лухамаа та Койдула на кордоні з рф на ніч з 24 лютого на три місяці. Це рішення дозволить перерозподілити ресурси для посилення охорони кордону через провокації рф.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Європа
Естонія
Україна