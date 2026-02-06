$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эстония добавила в список невъездных в Шенгенскую зону еще более тысячи российских боевиков - глава МИД

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Эстония добавила 1073 российских боевиков в список невъездных в Шенгенскую зону. Эти лица совершали преступления в Украине и представляют угрозу для европейской безопасности.

Эстония добавила в список невъездных в Шенгенскую зону еще более тысячи российских боевиков - глава МИД

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о внесении в список невъездных в Шенгенскую зону 1073 российских оккупантов, участвующих в российско-украинской войне. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Мы обещали действовать и выполнили. Эстония добавила в список лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону, еще 1073 российских боевиков, воюющих в Украине. Это лица, совершившие тяжкие преступления в Украине, включая убийства, разрушения, изнасилования и мародерство. Среди них есть осужденные преступники, освобожденные из тюрем и отправленные на передовую, а также лица, открыто враждебно настроенные к Европе

- говорится в сообщении.

По его словам, бывшие боевики являются вербовщиками для российской разведки и представляют реальную угрозу подрывной деятельности и организованной преступности на европейской земле.

Закрытие Шенгенской зоны для них – это защита безопасности всех европейцев. Мы стремимся обеспечить, чтобы ни один гражданин России, взявший оружие против Украины, не мог въехать в Европу. Агрессия имеет свою цену. Запрет въезда в Шенгенскую зону является частью этой цены. Нельзя убивать один день и наслаждаться цивилизованной Европой на следующий

- подчеркнул Цахкна.

Напомним

Эстония закрывает пункты Лухамаа и Койдула на границе с РФ на ночь с 24 февраля на три месяца. Это решение позволит перераспределить ресурсы для усиления охраны границы из-за провокаций РФ.

Ольга Розгон

