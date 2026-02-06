$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Естонія з 24 лютого закриває нічний рух на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Естонія закриває пункти Лухамаа та Койдула на кордоні з рф на ніч з 24 лютого на три місяці. Це рішення дозволить перерозподілити ресурси для посилення охорони кордону через провокації рф.

Естонія з 24 лютого закриває нічний рух на кордоні з росією

Уряд Естонії у четвер, 5 лютого, ухвалив рішення про обмеження роботи прикордонних пунктів Лухамаа та Койдула. Починаючи з 24 лютого, рух через ці пункти у нічний час буде повністю припинено терміном на три місяці. Такий крок естонська влада пояснює необхідністю перерозподілу ресурсів для посилення охорони кордону через постійні провокації з боку рф. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що ірраціональна поведінка росії на кордоні вимагає від Естонії підвищеної пильності. За його словами, скорочення робочих годин пунктів пропуску до 12 годин на добу дозволить вивільнити прикордонників для контролю інших ділянок "зеленого" кордону. Крім того, на напрямку руху до росії продовжує діяти повний митний контроль для недопущення обходу санкцій.

З Естонії видворили росіянина через загрозу нацбезпеці17.01.26, 18:01 • 5636 переглядiв

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро додав, що дії російських прикордонників постійно вимагають додаткової уваги та ресурсів Департаменту поліції. Обмеження роботи вночі дозволить задіяти співробітників там, де вони наразі найпотрібніші. Подібний режим уже діє на пункті пропуску в Нарві з травня 2024 року, і тепер цю практику поширюють на інші ключові ділянки.

Суттєве зниження пасажиропотоку

За даними МВС Естонії, рішення про скорочення годин роботи є логічним також з огляду на різке зменшення кількості людей, що перетинають кордон. Якщо у 2018 році було зафіксовано 5,3 мільйона перетинів, то за підсумками 2025 року цей показник скоротився майже в п’ять разів - до 1,08 мільйона осіб.

Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику за участь у війні проти України12.01.26, 12:38 • 4318 переглядiв

У 2025 році через Лухамаа пройшло близько 240 тисяч осіб, а через Койдулу - 214 тисяч. Значну частку мандрівників (близько 30%) продовжують складати громадяни росії, проте загальна тенденція вказує на те, що трафік навряд чи повернеться до колишніх обсягів. Естонська влада планує переглянути доцільність нічного закриття через три місяці, виходячи з подальшого розвитку безпекової ситуації.

Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20.01.26, 17:45 • 87151 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Кая Каллас
Естонія