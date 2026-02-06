Естонія з 24 лютого закриває нічний рух на кордоні з росією

Уряд Естонії у четвер, 5 лютого, ухвалив рішення про обмеження роботи прикордонних пунктів Лухамаа та Койдула. Починаючи з 24 лютого, рух через ці пункти у нічний час буде повністю припинено терміном на три місяці. Такий крок естонська влада пояснює необхідністю перерозподілу ресурсів для посилення охорони кордону через постійні провокації з боку рф. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що ірраціональна поведінка росії на кордоні вимагає від Естонії підвищеної пильності. За його словами, скорочення робочих годин пунктів пропуску до 12 годин на добу дозволить вивільнити прикордонників для контролю інших ділянок "зеленого" кордону. Крім того, на напрямку руху до росії продовжує діяти повний митний контроль для недопущення обходу санкцій.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро додав, що дії російських прикордонників постійно вимагають додаткової уваги та ресурсів Департаменту поліції. Обмеження роботи вночі дозволить задіяти співробітників там, де вони наразі найпотрібніші. Подібний режим уже діє на пункті пропуску в Нарві з травня 2024 року, і тепер цю практику поширюють на інші ключові ділянки.

Суттєве зниження пасажиропотоку

За даними МВС Естонії, рішення про скорочення годин роботи є логічним також з огляду на різке зменшення кількості людей, що перетинають кордон. Якщо у 2018 році було зафіксовано 5,3 мільйона перетинів, то за підсумками 2025 року цей показник скоротився майже в п’ять разів - до 1,08 мільйона осіб.

У 2025 році через Лухамаа пройшло близько 240 тисяч осіб, а через Койдулу - 214 тисяч. Значну частку мандрівників (близько 30%) продовжують складати громадяни росії, проте загальна тенденція вказує на те, що трафік навряд чи повернеться до колишніх обсягів. Естонська влада планує переглянути доцільність нічного закриття через три місяці, виходячи з подальшого розвитку безпекової ситуації.

