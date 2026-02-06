Эстония с 24 февраля закрывает ночное движение на границе с россией

Правительство Эстонии в четверг, 5 февраля, приняло решение об ограничении работы пограничных пунктов Лухамаа и Койдула. Начиная с 24 февраля, движение через эти пункты в ночное время будет полностью прекращено сроком на три месяца. Такой шаг эстонские власти объясняют необходимостью перераспределения ресурсов для усиления охраны границы из-за постоянных провокаций со стороны рф. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что иррациональное поведение России на границе требует от Эстонии повышенной бдительности. По его словам, сокращение рабочих часов пунктов пропуска до 12 часов в сутки позволит высвободить пограничников для контроля других участков "зеленой" границы. Кроме того, на направлении движения в Россию продолжает действовать полный таможенный контроль для недопущения обхода санкций.

Министр внутренних дел Игорь Таро добавил, что действия российских пограничников постоянно требуют дополнительного внимания и ресурсов Департамента полиции. Ограничение работы ночью позволит задействовать сотрудников там, где они сейчас наиболее нужны. Подобный режим уже действует на пункте пропуска в Нарве с мая 2024 года, и теперь эту практику распространяют на другие ключевые участки.

Существенное снижение пассажиропотока

По данным МВД Эстонии, решение о сокращении часов работы является логичным также с учетом резкого уменьшения количества людей, пересекающих границу. Если в 2018 году было зафиксировано 5,3 миллиона пересечений, то по итогам 2025 года этот показатель сократился почти в пять раз - до 1,08 миллиона человек.

В 2025 году через Лухамаа прошло около 240 тысяч человек, а через Койдулу - 214 тысяч. Значительную долю путешественников (около 30%) продолжают составлять граждане России, однако общая тенденция указывает на то, что трафик вряд ли вернется к прежним объемам. Эстонские власти планируют пересмотреть целесообразность ночного закрытия через три месяца, исходя из дальнейшего развития ситуации с безопасностью.

