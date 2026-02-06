$43.140.03
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
Эксклюзив
5 февраля, 10:05
Эстония с 24 февраля закрывает ночное движение на границе с россией

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Эстония закрывает пункты Лухамаа и Койдула на границе с рф на ночь с 24 февраля на три месяца. Это решение позволит перераспределить ресурсы для усиления охраны границы из-за провокаций рф.

Эстония с 24 февраля закрывает ночное движение на границе с россией

Правительство Эстонии в четверг, 5 февраля, приняло решение об ограничении работы пограничных пунктов Лухамаа и Койдула. Начиная с 24 февраля, движение через эти пункты в ночное время будет полностью прекращено сроком на три месяца. Такой шаг эстонские власти объясняют необходимостью перераспределения ресурсов для усиления охраны границы из-за постоянных провокаций со стороны рф. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что иррациональное поведение России на границе требует от Эстонии повышенной бдительности. По его словам, сокращение рабочих часов пунктов пропуска до 12 часов в сутки позволит высвободить пограничников для контроля других участков "зеленой" границы. Кроме того, на направлении движения в Россию продолжает действовать полный таможенный контроль для недопущения обхода санкций.

Из Эстонии выдворили россиянина из-за угрозы нацбезопасности17.01.26, 18:01 • 5636 просмотров

Министр внутренних дел Игорь Таро добавил, что действия российских пограничников постоянно требуют дополнительного внимания и ресурсов Департамента полиции. Ограничение работы ночью позволит задействовать сотрудников там, где они сейчас наиболее нужны. Подобный режим уже действует на пункте пропуска в Нарве с мая 2024 года, и теперь эту практику распространяют на другие ключевые участки.

Существенное снижение пассажиропотока

По данным МВД Эстонии, решение о сокращении часов работы является логичным также с учетом резкого уменьшения количества людей, пересекающих границу. Если в 2018 году было зафиксировано 5,3 миллиона пересечений, то по итогам 2025 года этот показатель сократился почти в пять раз - до 1,08 миллиона человек.

Эстония запретила въезд 261 российскому боевику за участие в войне против Украины12.01.26, 12:38 • 4318 просмотров

В 2025 году через Лухамаа прошло около 240 тысяч человек, а через Койдулу - 214 тысяч. Значительную долю путешественников (около 30%) продолжают составлять граждане России, однако общая тенденция указывает на то, что трафик вряд ли вернется к прежним объемам. Эстонские власти планируют пересмотреть целесообразность ночного закрытия через три месяца, исходя из дальнейшего развития ситуации с безопасностью.

От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20.01.26, 17:45 • 87151 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Кайя Каллас
Эстония