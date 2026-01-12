Эстония запретила въезд 261 российскому боевику за участие в войне против Украины

$43.080.09
50.140.03
ukenru
10:11 • 3440 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 13986 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 13279 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 18053 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 28750 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 36622 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 33016 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 31464 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 59625 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 39156 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.1м/с
79%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 20545 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 14124 просмотра
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 6618 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 11892 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 11064 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 432 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 3392 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 4324 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 11370 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 59608 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Крым
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 20769 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 19645 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 26684 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 29176 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 85160 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Шахед-136

Эстония запретила въезд 261 российскому боевику за участие в войне против Украины

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Эстония запретила въезд 261 российскому боевику, воевавшим против Украины. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это только начало, и призвал другие страны последовать этому примеру.

Эстония запретила въезд 261 российскому боевику за участие в войне против Украины

Эстония ввела запрет на въезд для 261 человека, участвовавшего в войне против Украины на стороне России. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х, пишет УНН.

Эстония ввела запрет на въезд первым 261 российским боевикам, участвовавшим в агрессивной войне против Украины – и это только начало. Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершая зверства и сея насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне

- подчеркнул глава эстонского внешнеполитического ведомства.

По словам Цахкны, Эстония продолжит работать над тем, "чтобы двери оставались закрытыми для бывших российских комбатантов".

Он также призвал другие страны предпринять аналогичные шаги.

Напомним

В декабре министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о запрете въезда 14 гражданам РФ. Это решение принято накануне этапа Кубка мира по санному спорту в Сигулде, к которому Международная федерация разрешила присоединиться "нейтральным спортсменам" из РФ.

Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ06.01.26, 16:48 • 56847 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Эстония
Украина