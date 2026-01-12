Эстония запретила въезд 261 российскому боевику за участие в войне против Украины

Эстония ввела запрет на въезд для 261 человека, участвовавшего в войне против Украины на стороне России. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х, пишет УНН.

Эстония ввела запрет на въезд первым 261 российским боевикам, участвовавшим в агрессивной войне против Украины – и это только начало. Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершая зверства и сея насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне