Эстония запретила въезд 261 российскому боевику за участие в войне против Украины
Киев • УНН
Эстония запретила въезд 261 российскому боевику, воевавшим против Украины. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это только начало, и призвал другие страны последовать этому примеру.
Эстония ввела запрет на въезд для 261 человека, участвовавшего в войне против Украины на стороне России. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х, пишет УНН.
Эстония ввела запрет на въезд первым 261 российским боевикам, участвовавшим в агрессивной войне против Украины – и это только начало. Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершая зверства и сея насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне
По словам Цахкны, Эстония продолжит работать над тем, "чтобы двери оставались закрытыми для бывших российских комбатантов".
Он также призвал другие страны предпринять аналогичные шаги.
Напомним
В декабре министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о запрете въезда 14 гражданам РФ. Это решение принято накануне этапа Кубка мира по санному спорту в Сигулде, к которому Международная федерация разрешила присоединиться "нейтральным спортсменам" из РФ.
