Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 14025 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 23162 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 34603 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 53709 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 51242 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 73881 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 137865 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 57045 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 55058 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ

Киев • УНН

 • 294 просмотра

53-летнего итальянца, который выражал пророссийские взгляды и оправдывал агрессию рф, не пустили в Украину. Ему запретили въезд в страну на три года после инцидента в автобусе, где он назвал Украину "плохой страной".

Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ

53-летнего итальянца, который уважает российского диктатора Владимира Путина и считает, что Украина "плохая страна", а Владимир Зеленский – "плохой президент", не пустили в Украину и запретили въезд в страну на три года. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

Как рассказал Демченко, сегодня в Украину не был пропущен гражданин одной из иностранных стран. По его словам, до этого пограничная служба обратила внимание на сообщение неравнодушной гражданки, которое широко нашло свое отражение в социальных сетях и СМИ.

Поэтому, когда 53-летний иностранец, гражданин Италии, о котором описывала ситуацию женщина и который следовал в Украину, прибыл в пункт пропуска, инспекторами Государственной пограничной службы были проведены все необходимые мероприятия пограничного контроля с привлечением других контролирующих служб. Сейчас детальная проверка завершена. Результат – отказ иностранцу в пересечении границы и запрет въезда в Украину на 3 года 

- сказал Демченко.

Он добавил, что фактически он имеет пророссийские взгляды, оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он и получил соответствующие решения на границе. Въехать в Украину он пытался автобусом через пункт пропуска "Чоп".

Напомним

В сети активно обсуждают ситуацию, которая произошла в автобусе, следовавшем из Италии в Украину. Один из пассажиров, который является итальянцем по происхождению, заявил, что уважает российского диктатора Владимира Путина и добавил, что Украина "плохая страна", а Владимир Зеленский – "плохой президент".

Ситуация с итальянцем Рокко, который по дороге в Украину в автобусе заявил, что "любит Путина", получила продолжение в соцсетях. Сообщение Дарьи Мельниченко с описанием события набрало более миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию пользователей.

Павел Башинский

