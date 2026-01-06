Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ

53-летнего итальянца, который уважает российского диктатора Владимира Путина и считает, что Украина "плохая страна", а Владимир Зеленский – "плохой президент", не пустили в Украину и запретили въезд в страну на три года. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

Как рассказал Демченко, сегодня в Украину не был пропущен гражданин одной из иностранных стран. По его словам, до этого пограничная служба обратила внимание на сообщение неравнодушной гражданки, которое широко нашло свое отражение в социальных сетях и СМИ.

Поэтому, когда 53-летний иностранец, гражданин Италии, о котором описывала ситуацию женщина и который следовал в Украину, прибыл в пункт пропуска, инспекторами Государственной пограничной службы были проведены все необходимые мероприятия пограничного контроля с привлечением других контролирующих служб. Сейчас детальная проверка завершена. Результат – отказ иностранцу в пересечении границы и запрет въезда в Украину на 3 года - сказал Демченко.

Он добавил, что фактически он имеет пророссийские взгляды, оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он и получил соответствующие решения на границе. Въехать в Украину он пытался автобусом через пункт пропуска "Чоп".

Напомним

В сети активно обсуждают ситуацию, которая произошла в автобусе, следовавшем из Италии в Украину. Один из пассажиров, который является итальянцем по происхождению, заявил, что уважает российского диктатора Владимира Путина и добавил, что Украина "плохая страна", а Владимир Зеленский – "плохой президент".

Ситуация с итальянцем Рокко, который по дороге в Украину в автобусе заявил, что "любит Путина", получила продолжение в соцсетях. Сообщение Дарьи Мельниченко с описанием события набрало более миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию пользователей.