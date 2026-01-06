"Україна - погана країна, поважаю путіна": у автобусі, що їхав з Італії, стався скандал

У мережі активно обговорюють ситуацію, що сталась в автобусі, який слідував з Італії до України. Один з пасажирів, який є італійцем за походженням, заявив, що поважає російського диктатора володимира путіна і додав, що Україна "погана країна", а Володимир Зеленський – "поганий президент". Про це повідомляє УНН з посиланням на дописи у Threads однієї з пасажирок, Дар’ї Мельниченко.

Деталі

Як зазначила Мельниченко, італієць на ім’я Рокко разом зі своєю жінкою-українкою у вишиванці вирушив до України. Почувши італійську мову, Рокко почав розпитувати одну з пасажирок, куди вона прямує, а згодом заявив, що Україна - "погана країна" і що він любить путіна.

У відповідь пасажирка заявила, що такими поглядами йому не варто їхати до України. На це італієць сказав, що такої ж думки дотримується і його жінка. Після цього інші пасажири заявили, що не пропустять Рокко до України.

У мережі з'явився відповідний аудіозапис.

Далі Мельниченко повідомила, що автобус вже доїхав до кордону і додала, що на італійця вже складають протокол.

Її та його повели на допитування старший зміни. Пишу заяву. Спойлер: мені все сказали, що його не пропустять - йдеться в дописі.

Водночас журналіст Віталій Глагола уточнив у Telegram, що автобус, де трапився цей інцидент, вже під’їхав до КПП "Чоп" у Закарпатській області.

За моєю інформацією, автобус, у якому перебуває цей чоловік, наразі знаходиться на пункті пропуску "Чоп - Загонь". Я отримав коментар у речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Прикордонна служба в курсі ситуації, СБУ вже теж в курсі, коментарі офіційні дуже, але ми всі ж знаємо, що його в Україну не запустять - заявив він.

