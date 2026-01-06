$42.420.13
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 10375 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 20683 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 47108 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 85498 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 47454 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 47541 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 46445 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 117075 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 72047 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
"Україна - погана країна, поважаю путіна": у автобусі, що їхав з Італії, стався скандал

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Італієць Рокко, який прямував автобусом до України, заявив про свою повагу до Путіна та назвав Україну "поганою країною". Пасажири автобуса заявили, що не дозволять йому в'їхати в країну.

"Україна - погана країна, поважаю путіна": у автобусі, що їхав з Італії, стався скандал

У мережі активно обговорюють ситуацію, що сталась в автобусі, який слідував з Італії до України. Один з пасажирів, який є італійцем за походженням, заявив, що поважає російського диктатора володимира путіна і додав, що Україна "погана країна", а Володимир Зеленський – "поганий президент". Про це повідомляє УНН з посиланням на дописи у Threads однієї з пасажирок, Дар’ї Мельниченко.

Деталі

Як зазначила Мельниченко, італієць на ім’я Рокко разом зі своєю жінкою-українкою у вишиванці вирушив до України. Почувши італійську мову, Рокко почав розпитувати одну з пасажирок, куди вона прямує, а згодом заявив, що Україна - "погана країна" і що він любить путіна.

У відповідь пасажирка заявила, що такими поглядами йому не варто їхати до України. На це італієць сказав, що такої ж думки дотримується і його жінка. Після цього інші пасажири заявили, що не пропустять Рокко до України.

У мережі з'явився відповідний аудіозапис.

Далі Мельниченко повідомила, що автобус вже доїхав до кордону і додала, що на італійця вже складають протокол.

Її та його повели на допитування старший зміни. Пишу заяву. Спойлер: мені все сказали, що його не пропустять

- йдеться в дописі.

Водночас журналіст Віталій Глагола уточнив у Telegram, що автобус, де трапився цей інцидент, вже під’їхав до КПП "Чоп" у Закарпатській області.

За моєю інформацією, автобус, у якому перебуває цей чоловік, наразі знаходиться на пункті пропуску "Чоп - Загонь". Я отримав коментар у речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Прикордонна служба в курсі ситуації, СБУ вже теж в курсі, коментарі офіційні дуже, але ми всі ж знаємо, що його в Україну не запустять

- заявив він.

Нагадаємо

У ДПСУ заявили, що після новорічних свят на польському напрямку спостерігаються найбільші черги на кордоні за останній час, що ускладнює перетин для водіїв і пасажирів.

Євген Устименко

