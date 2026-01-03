Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку
Київ • УНН
Після новорічних свят на польському напрямку спостерігаються найбільші черги на кордоні, що ускладнює перетин для водіїв і пасажирів. Держприкордонслужба радить враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
У ДПСУ радять українцям враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Черги на полському кордоні
- "Ягодин" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів нздійснюється);
- "Угринів" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не
здійснюється);
- "Рава-Руська" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск
пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не
здійснюється);
- "Краківець" - 75 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів
не здійснюється);
- "Шегині" - 70 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (після
ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів
не здійснюється);
- "Нижанковичі" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск
пішоходів не здійснюється);
Словаччина
- "Малий Березний" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
(пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" - 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не
здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21
години).
Угорщина
- "Тиса" - 10 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не
здійснюється);
- "Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19
години);
- "Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до
19 години).
Румунія
- "Дякове" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 5 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Молдова:
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
