Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку

Після новорічних свят на польському напрямку спостерігаються найбільші черги на кордоні за останній час, що ускладнює перетин для водіїв і пасажирів. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, пише УНН.

У ДПСУ радять українцям враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Черги на полському кордоні

"Ягодин" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів нздійснюється);

"Угринів" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 75 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 70 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Словаччина

"Малий Березний" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" - 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Румунія

"Дякове" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 5 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Молдова:

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

