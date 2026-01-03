Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку

$42.170.00
2 січня, 16:10 • 20903 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 40286 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 44248 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 64584 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 38328 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 69473 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 98441 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 67506 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60580 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 206183 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Популярнi новини
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД3 січня, 01:34 • 13961 перегляди
У Фінляндії на АЕС стався технічний збій: що відомо3 січня, 02:11 • 5794 перегляди
Землетрус у Мексиці: багато загиблих та пораненихVideo3 січня, 04:32 • 10629 перегляди
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico05:40 • 12615 перегляди
Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі07:38 • 7890 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 36812 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 55802 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 70848 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 206174 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 125371 перегляди
Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Після новорічних свят на польському напрямку спостерігаються найбільші черги на кордоні, що ускладнює перетин для водіїв і пасажирів. Держприкордонслужба радить враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку

Після новорічних свят на польському напрямку спостерігаються найбільші черги на кордоні за останній час, що ускладнює перетин для водіїв і пасажирів. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, пише УНН.

У ДПСУ радять українцям враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Черги на полському кордоні

  • "Ягодин" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
    • "Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів нздійснюється);
      • "Угринів" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
        • "Рава-Руська" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
          • "Грушів" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
            • "Краківець" - 75 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
              • "Шегині" - 70 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
                • "Смільниця" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
                  • "Нижанковичі" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

                    Словаччина

                    • "Малий Березний" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
                      • "Ужгород" - 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
                        • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

                          Угорщина

                          • "Тиса" - 10 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
                            • "Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
                              • "Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
                                • "Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
                                  • "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;
                                    • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

                                      Румунія

                                      • "Дякове" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
                                        • "Солотвино" - 5 л/а, 0 пішоходів;
                                          • "Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
                                            • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
                                              • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

                                                Молдова:

                                                • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
                                                  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
                                                    • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
                                                      • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

                                                        Ольга Розгон

                                                        СуспільствоНаші за кордоном
                                                        Новий рік
                                                        Державний кордон України
                                                        Державна прикордонна служба України
                                                        Румунія
                                                        Словаччина
                                                        Угорщина
                                                        Молдова
                                                        Польща