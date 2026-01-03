Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении
Киев • УНН
После новогодних праздников на польском направлении наблюдаются самые большие очереди на границе, что усложняет пересечение для водителей и пассажиров. Госпогранслужба советует учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
В ГПСУ советуют украинцам учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Очереди на польской границе
- "Ягодин" - 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не
осуществляется);
- "Рава-Русская" - 40 л/а, 0 автобусов (пропуск
пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не
осуществляется);
- "Краковец" - 75 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов
не осуществляется);
- "Шегини" - 70 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (после
ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов
не осуществляется);
- "Нижанковичи" - 25 л/а, 0 автобусов (пропуск
пешеходов не осуществляется);
Словакия
- "Малый Березный" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
(пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не
осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21
часа).
Венгрия
- "Тиса" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не
осуществляется);
- "Дзвонковое" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19
часов);
- "Косино" - 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до
19 часов).
Румыния
- "Дьяково" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 5 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Молдова:
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
