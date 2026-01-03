Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении

После новогодних праздников на польском направлении наблюдаются самые большие очереди на границе за последнее время, что затрудняет пересечение для водителей и пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

В ГПСУ советуют украинцам учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Очереди на польской границе

"Ягодин" - 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 75 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 70 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" - 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Словакия

"Малый Березный" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Румыния

"Дьяково" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 5 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Молдова:

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

