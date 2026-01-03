$42.170.00
2 января, 16:10 • 20915 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 40314 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 44265 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 64608 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 38342 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 69477 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 98445 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 67507 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 60581 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 206195 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Теги
Авторы
Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении

Киев • УНН

 • 56 просмотра

После новогодних праздников на польском направлении наблюдаются самые большие очереди на границе, что усложняет пересечение для водителей и пассажиров. Госпогранслужба советует учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении

После новогодних праздников на польском направлении наблюдаются самые большие очереди на границе за последнее время, что затрудняет пересечение для водителей и пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

В ГПСУ советуют украинцам учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Очереди на польской границе

  • "Ягодин" - 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
    • "Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
      • "Угринов" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
        • "Рава-Русская" - 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
          • "Грушев" - 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
            • "Краковец" - 75 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
              • "Шегини" - 70 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
                • "Смильница" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
                  • "Нижанковичи" - 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

                    Словакия

                    • "Малый Березный" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
                      • "Ужгород" - 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
                        • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

                          Венгрия

                          • "Тиса" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
                            • "Дзвонковое" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
                              • "Косино" - 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
                                • "Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
                                  • "Вилок" - 15 л/а, 0 пешеходов;
                                    • "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

                                      Румыния

                                      • "Дьяково" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
                                        • "Солотвино" - 5 л/а, 0 пешеходов;
                                          • "Порубное" - 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
                                            • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
                                              • "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

                                                Молдова:

                                                • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
                                                  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
                                                    • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
                                                      • "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

                                                        Ольга Розгон

